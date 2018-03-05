Tatar: Bu yıl hedefler yakalanabilir

5 milyon 815 bin TL’lik Gelirler bütçesinin görüşülmesinde ilk sözü alan Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Ersin Tatar, en büyük gelirin mahalli gelirler olduğunu ifade ederek, bu yıl hedeflerin yakalanabilir olduğunu kaydetti.

Tüm sıkıntılara rağmen ekonomide bir ilerleme olduğunu, bu ilerlemelerin çeşitli kalemlere yansıdığını ifade eden Tatar, turizm alanında yapılan yatırımların da detaylı ve ciddi incelemelere tabi olması gerektiğini söyledi.

Tatar, piyasaları rahatsız edip ürkütecek dengeleri sarsacak uygulamalar ortaya çıkarsa ekonominin de yavaşladığını dile getiren Tatar, altyapının kısıtlanmasının değil geliştirilmesinin makul olduğunu ve kararların tartışılarak tarafların dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Ekonominin büyümesinde süreklilik sağlanmasının önemine değinen Tatar, gelirlerin öngörülen şekilde olması için dengelerin iyi korunmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, tadilat yapılan yolların kapanmasının bile bir kaosa sebep olduğunu kaydetti.

Tatar, hava yolu şirketi kurulmasının ciddi şekilde üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunu da ifade ederek konuyla ilgili örnekler verdi.

Yaşanan belirsizliklerin ekonomiyi kötü etkilediğini söyleyen Tatar, bet ofislerinin ekonomik olarak büyük getirisi olduğunun açıklandığını ancak sıkı denetlenen, vergisini veren kurumlar haline getirilmelerinin yolunun bulunması gerektiğini söyledi.