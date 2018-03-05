Denktaş: E-maliye son aşamada…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelen kredi ve hibelerden yıllara göre yapılan harcamalar hakkında bilgi verdi ve kamu maliyesi için kullanılan rakamların yıllar içinde azaldığını söyledi.

Giderek Türkiye’den gelen yardımların yatırımlara yöneldiğini söyleyen Denktaş, bu trendin devam edeceğini umut ettiğini, 2018 gelir öngörüsünün üzerine çıkılması hedefi olduğunu belirtti.

Denktaş, bunu sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

E-maliyenin son aşamasına geldiğini, bu yıl içinde bu sistemlere Gümrük ve Hazine Dairelerinin de bağlanacağını dile getiren Denktaş, vatandaşın evden işlem yapabilecek duruma geleceğini kaydetti.

Faiz konusunda da yapılabileceklere değinen Denktaş, çalışmalar yapılacağını anlattı.

Denktaş, konuşmasında 2018 bütçesine katkı koyan herkese teşekkür etti.