Tatar: Yaşlı Hakları Çalıştayı neticesinde ortaya konan önerilerin Meclis komitelerinde dikkate alınmasını dilerim

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde, 12-13 Ocak tarihlerinde düzenlenen Yaşlı Hakları Çalıştayı Eylem Planı, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte açıklandı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar’ın yaptığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ise Koordinatör, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Yaşlı Hakları Çalıştayı Eylem Planı’nı açıkladı.

-Sibel Tatar: “Eylem planlarının takipçisi olacağız”

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar konuşmasında, yapılan Çalıştay neticesinde ortaya çıkan Eylem Planı’nın ilgili tüm kesimlere ve çalışmalara kaynak teşkil edeceğine inanç belirtti.

Geçen yıl Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nde yaşanan olaylara işaret eden Tatar, bu olayın bir an önce Yaşlı Hakları Çalıştayı yapılması ve Özel Bakım Evleri Yasası’nın hazırlanması gerektiğini acı şekilde ortaya koyduğunu anlatarak, 12-13 Ocak tarihlerinde Yaşlı Hakları Çalıştayı’nı yaptıklarını anımsattı.

Çalıştaya ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte defalarca toplantı yaparak hazırlandıklarını belirten Sibel Tatar, “Çalıştayımız neticesinde çıkan eylem planımız muhakkak ki adamızda yaşayan tüm yaşlılara, aynı zamanda ilgili tüm kurumlara ve araştırmacılara çok önemli bir kaynak teşkil edecektir ve yol gösterecektir” dedi

Sibel Tatar, Çalıştay’ın Eylem Planının Özel Bakım Evleri Yasa Tasarısı için de önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak, bahse konu yasa için Meclis Komitelerinde yapılacak çalışmalarda Eylem Planı’nın gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini temenni etti.

Ülkede ve dünyada artan yaşlı nüfusa değinen Tatar, 2022 yılında dünya genelindeki yaşlı nüfusun oranının yüzde 10 civarı olduğunu ve bunun 2030’da yüzde 12’ye, 2050’de ise yüzde 16’ya yükseleceğinin öngörüldüğünü aktararak, ülkede de yaşlı nüfusun dünyayla paralel bir artış göstereceğini kaydetti.

“Hepimizin ailesinde yaşlı var ve hepimiz bir gün yaşlı olacağız” diyen Sibel Tatar, yaşlıların haklarının ve bakım standartlarının yükseltilmesinin herkesin vazifesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2 buçuk yılda dördüncü çalıştayı yaptıklarını da aktaran Tatar, bu çalıştayların neticesinde çıkan eylem planlarının da takipçisi olacaklarını belirtti.

Sibel Tatar sözlerine, Çalıştay Koordinatörü Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’e, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt’a ve Çalıştay’a emek veren herkese teşekkür ederek son verdi.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Çeşitli sosyal projeler yürüterek toplumun farklı kesimlerine dokunmaya çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise sözlerine Çalıştay’ın hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı. Çalıştay’ın yoğun bir katılımda yapıldığını belirten Tatar, bunun sonuçlandırılmasında duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı olarak çeşitli sosyal projeler yürüterek toplumun farklı kesimlerine dokunmaya çalıştıklarını anlatan Tatar, bu projelerde eşi Sibel Tatar’ın katkısının büyük olduğunu aktardı.

KKTC’nin her katmanı ile sosyal bir devlet olduğunu söyleyen ve bu yapının güçlenmesi için yapılan çalışmaların anlamlı olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de yaşanan depreme de değindi. Depremle büyük bir yıkım ve acı yaşandığını belirten Tatar, “Öyle bir acı ki, 6 Şubat öncesi vardır, 6 Şubat sonrası vardır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kaybettiğimiz çocuklarımız, öğretmeleri, velileri ve diğer vatandaşlarımızın yanı sıra on binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu acı bizleri daha kenetlemiştir. Hepimiz büyük bir sınav verdik. Bu sınavda acı ile daha da güçlendiğimizi gördük. Hassasiyetle duyarlılık birlik ve beraberlik ruhumuzu canlandırdı” diye konuştu.

Herkesin yaşlanacağını ve devletin yaşlılarına sahip çıkması gerektiğini kaydeden Tatar, Yaşlı Hakları Çalıştay neticesinde ortaya konan önerilerin Meclis komitelerinde dikkate alınmasını diledi.

Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nde yaşanan olaylara da işaret eden Tatar, yaşlı bakım evlerinde gerekli hizmetlerin verilebilmesi için imkânların yaratılmasının önemine vurgu yaptı. “Biz yaşlılarımıza büyük saygı duyuyoruz” diyen Tatar, yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve yalnız kalmamaları için çalışmaların ileriye taşınmasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

-Eylem Planı açıklandı

Konuşmaların ardından Koordinatör, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Yaşlı Hakları Çalıştayı Eylem Planını açıkladı.

Eylem planında, Ulusal Eylem Planı Amaç ve Hedefleri; Ulusal Eylem Planı 2023-2025 Hedefleri; Mevzuat ve Denetim; Bakım Hizmetleri ve Finansmanı; Yaşlı Hakları ve Yaşlıların Toplumda Görünürlüğü; Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Aktif Yaşlanma konularında görüş, öneri ve hedefler ortaya kondu.