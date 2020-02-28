KıbrısManşet

Tatar: Yangın kabloların ısınmasından dolayı çıktı

28 Şubat 2020

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün sabah çıkan yangından etkilenen 42 hasta ve 11 bebeğin nakledildiği Yakın Doğu Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar ve YDÜ Hastanesi yönetimi basın toplantısı düzenleyerek, hastalar hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

Kabloların ısınmasından dolayı…

Başbakan Ersin Tatar, aldığı bilgiye göre bugün sabah devlet hastanesinde anjiyo bölümünde kabloların ısınmasından dolayı yangın çıktığını ve hastanenin dumanla dolduğunu ifade ederek, bundan dolayı hastaların tahliye edildiğini kaydetti.

Tatar, hastaların tedavilerinin devam ettiğini belirterek, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 de bebek bulunduğunu kaydederek, erken doğum nedeniyle hastanede bulunan bu bebekler ve YDÜ’ye tahliye edilen hastaların bakımlarının en iyi koşullarda devam ettiğini söyledi.

2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildiğini vurgulayan Tatar, üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye’deki şehit haberlerinden dolayı yüreklerin bir kez daha acıdığını da ifade eden Başbakan Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet, Türk ulusuna sabır diledi.

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of AB, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları genişletti

AB, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları genişletti

27 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Cumhurbaşkanı belirsizlikten kurtulmamızı sağlayacak koşulları yaratmalı

Erhürman: Cumhurbaşkanı belirsizlikten kurtulmamızı sağlayacak koşulları yaratmalı

27 Şubat 2020
Photo of Arıklı: Sahaya indikten sonra gördüm ki ikinci tura en yakın aday benim

Arıklı: Sahaya indikten sonra gördüm ki ikinci tura en yakın aday benim

27 Şubat 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı’na 5 ambulans hibe edilme kararı alındı

Sağlık Bakanlığı’na 5 ambulans hibe edilme kararı alındı

27 Şubat 2020
Photo of Çalışma izinlerinde yeni dönem

Çalışma izinlerinde yeni dönem

27 Şubat 2020
Photo of Makineyle parmaklarını kesti

Makineyle parmaklarını kesti

27 Şubat 2020
Photo of Geçiş noktalarında Corona virüsü denetimleri artırılıyor

Geçiş noktalarında Corona virüsü denetimleri artırılıyor

27 Şubat 2020
Photo of 7 yaşındaki Berke Zorali hayata tutunamadı

7 yaşındaki Berke Zorali hayata tutunamadı

27 Şubat 2020
Photo of Akıncı: Anayasa değişikliği imzama gönderilirse onaylayacağım

Akıncı: Anayasa değişikliği imzama gönderilirse onaylayacağım

27 Şubat 2020
Photo of Harmancı’dan CTP’ye cevap gecikmedi

Harmancı’dan CTP’ye cevap gecikmedi

27 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı