Tatar ve Sucuoğlu 8 yaşındaki Meryem’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerken, Kırma’nın mekanının cennet olmasını dileğinde bulundu.

Tatar mesajında, halka hijyen kurallarına uymaya devam etmesi çağrısında bulunurken, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarından yapılacak çağrıları dikkatlice takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2019 Aralık ayından beridir global olarak insan sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınının ülkede de en az hasarla atlatılmasına yönelik sağlık çalışanları başta olmak üzere, devletin tüm yetkili birimlerinin özverili çalışmalarına rağmen yaşanan can kayıplarının, kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan olarak görev yaptığım 2019 yılında ülkemize ulaşan Covid-19 salgınına yönelik yürüttüğümüz kararlı mücadeleye, halkımızın takdiri ile geldiğim Cumhurbaşkanlığı makamında da devam ederek halkımızın sağlığını güvence altına almak için tüm gücümüzle uğraş verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Yoğunluklu olarak gerek Anavatan Türkiye’den, gerekse sağlık komitemizin girişimleri sonucu AB’den de temin edilen aşılar ile bugün halkımız dünyanın en medeni ülkelerindeki aşılanma oranına erişmiştir.

Aşı olunmasına yönelik halkımızın gösterdiği hassasiyetin artarak devam etmesinin yanı sıra, Covid-19 salgınının en az hasarla atlatılmasına yönelik devletimizin yetkili organlarının almış olduğu kararlara halkımızın harfiyen riayet etmesi, kamu sağlığının korunması adına en temel sorumluluklarımızdan biri olacaktır.

Bu vesileyle tüm halkımıza hijyen kurallarına uymaya devam etmesi çağrısında bulunurken, KKTC Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarından yapılacak olan çağrıları dikkatlice takip etmesi gerektiğini yineliyorum.

Dayanışma, sorumluluk ve kararlılıkla bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden gelen Kıbrıs Türkü’nün Covid-19 pandemisini başarıyla atlatacağına inancım tamdır. Sağlıkla kalın.”

Sucuoğlu: Bu olay bizleri de derinden üzmüştür.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün 8 yaşında bir çocuğun Covid 19 teşhisi sonrası hayatını kaybettiğini belirterek, duyduğu üzüntüyü ifade etti; küçük kıza Allah’tan rahmet diledi. Sucuoğlu, halka aşı olmaları çağrısında bulundu ve hijyenin önemini de vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan şunları kaydetti:

“İki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 pandemisi dolayısıyla malesef bugün 8 yaşında bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir. Dün karın ağrısı ile hastanemize başvuran çocuğumuza yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ve acilen Acil Durum Hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen malesef hayata tutunamamıştır.

Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim.

Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşırıyoruz.

Yurttaşlarımız Covid-19’u daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır. Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz.”