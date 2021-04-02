Tatar ve eşi, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrenci ve eğitmenleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, öğrencilerin atölye çalışmalarını da izlediler.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, otizmde farkındalığı artıracak ilgili yasal düzenlemelerin Meclis’te ele alınarak bir an önce yasalaşmasının gerekliliğine dikkat çekerek, otistik bireylerin sosyal, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesine verdikleri tüm desteğin devam edeceğini kaydetti.

Bilinçli bir eğitimle, toplumsal hassasiyet ve devletin sahip çıkmasıyla otistik çocukların eğitimsel gelişimlerinin olması gerektiği gibi devam ettiğini ifade eden Tatar, emek veren tüm aile ve eğitmenlere teşekkür etti.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim ve öğretime devam eden çocuklarla ilgili bir eksiklik yaşanması durumunda ilgili birimlerin gerekli dayanışmanın en güzel örneğini gösterdiğini, gerektiğinde göstermeye devam edeceğini belirten Tatar, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tüm hassasiyeti göstererek otizmli çocukların topluma kazandırılmasına devam edileceğini kaydetti.