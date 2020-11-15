Tatar ve Erdoğan Anıt Özel Deftere yazdı

KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda üst düzey sivil ve askeri yetkili katıldı. Törende çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Aziz Atatürk,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümünde huzurundayız. Atatürk ilklerine bağlı olan ve kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesinden feyz alan Kıbrıs Türk Halkı, kendi kaderini kendi belirleme hakkını kullanarak kurduğu devleti, her geçen gün daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor. Kıbrıs Türk Halkı, bağımsızlığına, özgürlüğüne, toprağına ve bayrağına çok önem veren bir halktır, bu değerler uğruna çetin mücadeleler vermiştir. Bizler, halkımızdan aldığımız onay doğrultusunda kendi devletimize, toprağımıza, egemenliğimize, Türkiye’nin garantörlüğüne sahip çıkacağız. Her zaman olduğu gibi, Türkiye ile yakın işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürerek, devletimizi daha da güçlendirmek ve müreffeh seviyeye getirme gayreti içinde olacağız. Ortak gönül bağımız, kader birliğimiz geleceğimizi daha da güçlendiriyor. Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü’nün bu adada eşit hak sahibi olduğunun ve eşit egemen özgürlüğünün ifadesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin de desteğiyle daha güzel, daha aydınlık günlere ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhun şad olsun.”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Aziz Atatürk,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümünde kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere huzurundayız. Kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı bayrağımız, mücahitlerin ve Mehmetçiklerin uğruna canlarını feda ettiği bu topraklarda, hamdolsun bugün yan yana gururla dalgalanıyor. Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin de güçlü desteğiyle artık çok daha güvende ve umutla bakıyor. Şehitlerimizin emaneti olan milli davamız Kıbrıs’a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun”