Tatar ve Erdoğan Anıt Özel Deftere yazdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümünde huzurundayız. Atatürk ilklerine bağlı olan ve kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesinden feyz alan Kıbrıs Türk Halkı, kendi kaderini kendi belirleme hakkını kullanarak kurduğu devleti, her geçen gün daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor. Kıbrıs Türk Halkı, bağımsızlığına, özgürlüğüne, toprağına ve bayrağına çok önem veren bir halktır, bu değerler uğruna çetin mücadeleler vermiştir. Bizler, halkımızdan aldığımız onay doğrultusunda kendi devletimize, toprağımıza, egemenliğimize, Türkiye’nin garantörlüğüne sahip çıkacağız. Her zaman olduğu gibi, Türkiye ile yakın işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürerek, devletimizi daha da güçlendirmek ve müreffeh seviyeye getirme gayreti içinde olacağız. Ortak gönül bağımız, kader birliğimiz geleceğimizi daha da güçlendiriyor. Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü’nün bu adada eşit hak sahibi olduğunun ve eşit egemen özgürlüğünün ifadesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin de desteğiyle daha güzel, daha aydınlık günlere ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhun şad olsun.”