Tatar: “Uluslararası etkinliklerde ülkemizin temsil edilmesi büyük bir başarıdır” - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Tatar: “Uluslararası etkinliklerde ülkemizin temsil edilmesi büyük bir başarıdır”

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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KKTC Taekwondo Federasyonu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Federasyonu’nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nazende Restoran’da düzenlenen etkinliğe katıldı.

 


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, kardeşlik, dostluk ve dayanışma ruhu içerisinde KKTC’nin sesini dünyaya duyurabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için ambargolara rağmen uluslararası etkinliklerde KKTC Taekwondo Federasyonu’nun ülkeyi temsil etmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

 

Gençlerin bu tür etkinliklerde yer almasının, kendilerini geliştirmelerinin hem spor hem de ekip ruhu anlamında yapılan önemli çalışmalar olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar; “Çeşitli ülkelerden KKTC’ye gelip yerleşmiş ailelerin çocuklarının bu gibi etkinliklerde çoğalarak yer alması, bizim için büyük bir zenginliktir” dedi.

Tatar, etkinliğin hazırlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür edip bütün sporculara başarılar diledi.

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Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarKKTC Taekwondo Federasyonu
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