Tatar: UBP bir zafer daha kazandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar UBP’nin seçimin ilk turundan bir zaferle çıktığını ifade ederek ikinci tur için sandığa katılım çağrısı çağrısı yaptı.

11 adaylı bir yarış olduğunu anımsatan Ersin Tatar, katılan adaylara da teşekkür etti.

Tatar’ın ifadeleri şöyle:

“Oy vermiş veya vermemiş vatandaşlara seçime katıldıkları için teşekkür ederim. Dünyayı sarsan ekonomileri yıkan bir pandemi sürecindeyiz. Corona’dan dolayı seçime düşük katılım bizi üzmüştür, daha yüksek bir katılım bekliyorduk. Belki bir kısım vatandaşımız sandığa gitmeye çekildi. Bu hafta daha fazla vatandaşımızın sandığa gitmesini bekliyoruz.

UBP %33’le bir zafer elde etmiştir. Tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. UBP olarak bizler KKTC’nin kurucu partisi, KKTC’de şu anda kadar her türlü faaliyetlerimiz, Türkiye Cumhuriyetinin katkıları ile nice yatırımlarla bu noktaya getirmiş, gelecekte yürüyüşünü hızlandırmak için bu yarışın içerisindeyiz. Halkımız da bu söylediklerimize kanaat getirip bizi Saray’a götürecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı sanki zaferi kendi kazanmış gibi, bize oralardan bir şeyler söylüyor. Zafer bizimdir. İnsanlarımızın sandığa yansıttığı iradeyi görmek istememektedir.

Sizlerin içinden, basamak basamak buraya çıkan, sizlerin temsilcisi olarak o Saray’a gideceğim. Bunu hazmedemeyenlere buradan cevabımızdır, Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesine saygılı olunuz.”