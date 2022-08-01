Tatar: Türkler ağustos aylarında birçok zafer kazanmıştır ve Ağustos aylarını çok sever

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde düzenlenen 16 kilometrelik “Mukavemet Koşuları”nın ödül töreni yapıldı.

Mücahitler Sitesi2nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar ve ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarından sonra ödüllerin takdimiyle tören sona erdi.

Bayar

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci, TMT’nin kuruluşunun 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 46’ncı yıl dönümünün sevinç, gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Bayar konuşmasında fetih sonucunda Kıbrıs’ın bir Türk vatanı yapıldığını ve Kıbrıs Türkü’nün tarihin hiçbir döneminde Anavatan’ından kopmadığını anlattı.

Gizlilik ve gönüllülüğe dayalı TMT’nin Kıbrıs’ta efsanevi bir başarı elde ettiğini de kaydeden Bayar, 46 yıl önce kurulan GKK’nın da TMT’den görevi devralarak her geçen gün iyileşen şartları, eğitim ve donanımıyla KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının güvencesi olmaya devam ettiğini aktardı.

Anavatan Türkiye ve TSK’nın Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı olduğunu da söyleyen Bayar, şehitlere Allah’tan rahmet gazileri de hürmet ve sevgiyle selamladığını belirtti.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada, Türk ulusunun birçok zaferini ağustos aylarında kazandığını belirterek, Türklerin ağustos aylarını çok sevdiğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün mukavemetçi ruhuyla, Türkiye ile var olan milli ve ulusal bağlarıyla bugünlere kadar geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de oynanmaya çalışılan oyunlar ve senaryolara karşı, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle mücadelesini sürdürdüğünü aktardı.

Tatar, 2017’de Crans Montana’da Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı baskının yine Türkiye’nin desteğiyle bertaraf edildiğini ifade ederek, birilerinin hem karada hem denizlerde Kıbrıs Türk halkının haklarını savunan TC ile Kıbrıs Türkü’nün bağlarını bozmaya çalıştığını, fakat bunların tümünün başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı.

Tatar, tüm şehitleri rahmet, gazileri de şükranla andığını sözlerine ekledi.

Ödüller

Koşulan mesafe itibarıyla “1958 ve 1974 arası mücadeleyi” simgeleyen 16 kilometrelik Mukavemet Koşusunda dereceye girip ödül alan bireysel ve takım sıralaması şöyle:

Kadınlarda:

1)Mine Devrim (Tüfekçi)

2) Suna Elmas (ARES)

3)Ayça Sağaltıcı (GKK)

Erkeklerde:

1)Hakan Tazegül (GKK)

2) Yusuf Gökalp (GKK)

3) Veli Atikoğlu (GKK)

Takım Sıralaması:

1) 1)GKK

2) 2)Tüfekçi

3) 3)Emekli Polisler Derneği ve KTBK