BKP MYK: “BM’nin görev süresinin 6 ay uzatılması olumlu, ancak Kıbrıs sorununda yaşanan durgunluk tehlikeli.”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, BM Güvenlik Konseyinin, BM’nin Kıbrıs’taki görev süresini 6 ay daha uzatmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yayımladığı yazılı açıklamada, BM’nin, görev süresini uzatırken, birtakım uyarılar yapmasının önemli olduğunu kaydeden BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Kıbrıs sorununda ilerleme olmadığı vurgulanırken, bulunacak çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde federal çözüm olacağının işaret edilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

-“Ara bölgedeki ihlallere son verin”

Ara bölgede yapılan ihaleler konusunda iki tarafın uyarıldığını belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, tarafları varılan mutabakatlara saygılı olmaya çağırdı.

Güvenlik Konseyinin, Doğu Akdeniz’de tek taraflı müdahalelerden kaçınılması çağrısı yapmasının önemli olduğuna işaret eden BKP Merkez Yürütme Kurulu, sorunların diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

-“Federal çözüm görüşmelerinin başlamasını talep ediyoruz”

Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı belirtilen açıklamada, teknik komite çalışmaları dahil, görüşme sürecinin durmuş olmasının kabul edilmez olduğu belirtilerek, BM nezaretinde federal çözüm görüşmelerinin derhal başlaması talep edildi.