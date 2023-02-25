Tatar Türkiye’ye gitti… Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi ve yaşanan büyük acılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü, dayanışmasını ve taziyelerini sunmak” amacıyla, resmi ziyarette bulunmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu amaçla 11.40’ta Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti.

Türkiye saati ile 17.00’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, akşam saat 23.00’te ülkeye dönecek. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Büyükelçi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililerin uğurladığı Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’ndan hareketinden önce basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının taziyelerini iletmek amacıyla ziyarette bulunacağını ifade ederek, KKTC olarak her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını ve mütevazi yardımlarla Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları aşmak için destek verdiklerini söyledi.

Tatar, sıkıntıların aşılmasında KKTC’nin de bir katkısı olması için konteyner ve diğer bağışlar yapıldığını ifade etti.

KKTC’nin de deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Tatar, bu çerçevede okullar, kamu binaları ve diğer binaların tetkiklerinin yapılması, ayrıca gerekli tedbirler alınması için yasal düzenlemeler yapılmaya başlandığını anlattı.

Büyük bir felaket yaşandığını ifade eden Tatar, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 6 Şubat öncesi ve sonrası, acımızla bu süreci yürüteceğiz” dedi, bu süreçte Türkiye’nin de tecrübe ve desteğiyle KKTC’de de nasıl hazırlık yapmaları gerektiği konusunda çalışacaklarını söyledi.

Adıyaman’da çok başarılı arama kurtarma çalışmaları yapıldığını da ifade eden Tatar, Sivil Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri’nin potansiyelin artırılması için bu kurumları güçlendirmek amacıyla çalışacaklarını kaydetti.

Yaraların büyük olduğunu vurgulayan Tatar, “geçmiş olsun” dileklerini iletti, “Şampiyon melekler” ve öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi, “Acıları bizim acımazdır” dedi.

Basın toplantısında Tatar’a, Zorlu Töre’nin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

-Başbakan dün gece gitti

Bu arada TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel’de aynı çerçevede dün gece Türkiye’ye gitti.