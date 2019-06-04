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Tatar: Türkiye’den memnun ayrıldım

4 Haziran 2019

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunduğu Türkiye’den memnun ayrıldığını; Hükümetin Kıbrıs, ekonomi ve siyasi konularda atacağı adımlar bulunduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, Sarayönü’ndeki UBP merkezinde düzenlenen bayramlaşma sırasında basına yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerine değinerek, temaslarında KKTC’nin gelişmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

Hükümet’in çalışmalarının Kıbrıs Türk halkına gelecek için güven vermek yönünde olacağını kaydeden Tatrar, “Kıbrıs, ekonomi ve siyasi konularda bu hükümetin atacağı adımlar vardır” dedi.

Tatar, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini, görüşmede pek çok konunun detayları ile görüşüldüğünü, Türkiye’den memnun ayrıldıklarını belirtti.

Halka iyi bayramlar temennisinde bulunan Tatar, Bayram günlerinin muhabbetin geliştirilmesi adına bir fırsat ve kültürün gelecek nesillere aktarılması için önemli günler olduğunu söyledi.

Tatar, kırılganlıklar ve küskünlüklerin geride kalması ve dayanışmanın arttırılması temennisinde bulundu.

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