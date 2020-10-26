Tatar: Türkiye’nin önerisi Kıbrıs konusunda anlaşma için son şanstır

Tatar, “Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır. Kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız.” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız.” dedi.

ERDOĞAN’DAN KKTC’YE ZİYARET

Bununla birlikte, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım’da KKTC’ye bir ziyaret yapacağını açıkladı. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na çağrıda bulunarak, “Sayın Çavuşoğlu Kapalı Maraş’ta piknik yapalım” dedi.