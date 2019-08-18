Tatar: Sanata verdiğimiz değer en az bizi eleştirenler kadardır

Başbakan Ersin Tatar, Sanatçı Yaşar Ersoy’un bir metninin Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nda oynanmaya uygun bulmamasını eleştirenlere Habergüneş aracılığıyla yanıt verdi…

Toplumsal birliğe, dirliğe en fazla ihtiyaç duyulan dönemlerden birinin yaşandığını anımsatan Tatar, “bunu bozmaya çalışıyor” dedi…

Yaşanan olayda, “KKTC’de ifade özgürlüğünün basın özgürlüğünün olmaması, sanatçıların oyun yazması ve bunun sahnelemesinin devletçe engellenmesi gibi bir sorun yoktur” diyen Tatar, herhangi bir oyunun oynanmasının yasaklanması ve sansüre tabi tutulması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını açıkladı…

Tatar, olayla ilgili olarak söz konusu olanın sadece ve sadece bir yazarın, daha önceki hükümet döneminden kalan bir teklif üzerine Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürüne bir oyun metni sunması ve bunun oynanmasının edebi kurul tarafından yasal gerekçelerle reddedilmesi” olduğuna işaret etti…

Bunun gayet doğal olduğunu ve Başkalarının eserlerinin de aynı gerekçelerle oynanmayabileceğini veya oynanabileceğini kaydeden Başbakan Ersin Tatar, “bunu kullanıp, siyasi istismar konusu yapmak, bizimle temas etmeden, ilgilileri dinlemeden, tek taraflı ve partizanca bir yaklaşımla hükümete ve bana saldırı malzemesi haline getirmek çok yanlış olmuştur” ifadelerini kullandı…

Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Devlet Tiyatroları müdürü ve sanatçılarla bir araya gelerek bu konuyu ve diğer sorunları ele alacağını da açıklayarak, “Bizim, demokratik hoş görümüz, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer en az bizi eleştirenler kadardır. Ama bunun şu veya bu şekilde istismar edilmesine de seyirci kalamayız” vurgusu yaptı…

Devlet görevi yapmanın ve hükümette olmanın bir sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Tatar, “Kimse merak etmesin hükümetimiz yıllardır sorunları çözülmeyen Devlet tiyatrosunun halkımıza en iyi sanatsal hizmeti verebilmesi için de adımlar atmak kararındadır” dedi..

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “41. Hükümetin, bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz. Toplumumuz bunu hak etmiyor” açıklamasını da değerlendiren Başbakan Tatar, bu açıklamaya bir anlam yükleyebilmenin mümkün olmadığını söyledi…

KKTC’nin 40 yılda çok yol kat ettiğini ve etmeye devam edeceğini belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Devletin en tepesinde bulunan bir şahsiyet olarak, Sayın Akıncı bizzat kendisi de bilmelidir ki, ‘kişi hak ve özgürlükleri, dünyanın hiç bir ülkesinde sınırsız değildir”…Vatandaşın hakları olduğu kadar Devletin de hükümetlerin de halkın gerçek menfaatlerini ve huzurunu düşünerek bazı tedbirleri ve kararları alma hakkı vardır. Aksi takdirde kaos anarşi ve toplum içinde ciddi çatılmalar ortaya çıkar. Dolayısı ile herkes olaylara daha soğuk kanlı ve sağduyu ile yaklaşmalıdır”