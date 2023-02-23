Tatar: Resmi görüşmelere ancak egemen eşitliğimizin kabulüyle katılacağımızı yeniden ifade ettim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ara bölgede bir araya geldiği buluşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde basına yaptığı açıklamada “Kıbrıs konusunda resmi görüşmelere ancak ve ancak egemen eşitliğimizin kabulüyle katılacağımızı yeniden ifade ettim” dedi.

Kıbrıs konusunda artık, Türkiye’nin de desteğiyle yeni bir siyaset yürüttüklerine işaret eden Tatar, “Çünkü 50 yılda neyin ne olduğunu kendisi de gayet iyi bilir” diye konuştu.

“Bu toplantı bir tanışma toplantısıydı, resmi bir görüşme değildi. Bu gayriresmi buluşmada temennilerde bulunup ayrıldık” diyen Tatar, iki halkın menfaati için, gelecek için iş birlikleri olabileceği üzerinde durduklarını bildirdi.

Tatar, “Herkesin kendi toplumuna ve halkına karşı sorumlulukları vardır. Uzun vadede hepimizin gönlünden geçen Kıbrıs’ta uzlaşmaya varabilmemizdir” şeklinde konuştu.

Hristodulidis’le deprem konusunu da ele aldıklarını kaydeden Tatar, “Allah korusun öyle bir durumda nasıl iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. Böyle bir durumda siyaset olmaz. Bu konuda bir adım atılabilir” dedi.

Tatar, Hristodulidis’in depremle ilgili öneriye olumlu yaklaştığını, kendisinin bu amaçla ayrı bir düzenlemeye gidilebileceğini söylediğini bildirdi.