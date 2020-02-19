Tatar: Önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak

Başbakan Ersin Tatar, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyetini kabul ederek görüştü.

Başbakan görüşmede yaptığı konuşmada sendikal yaşamın ülke için önemine vurgu yaptı.

Tatar, “insanlarımızın çalışma koşullarını, hayat standartlarını, maaşlarını, haklarını hukuklarını koruyabilen, demokrasimiz içinde tecrübesi ile geçmişi ile büyük hizmetlerde bulunan sizleri tebrik etmek istiyorum. Dönem dönem böyle görüşmeler oluyor. Önemli olan ülke barışı ve huzuru için karşılıklı konuşmaktır” dedi.

Önemli olanın KKTC’nin istikrarını korumak olduğunun altını çizen Tatar, “KKTC’nin Doğu Akdeniz’de geldiği aşamada istikrarını koruması ile ekonominin büyümesi, kalkınması, çeşitli alanlarda yatırımlarla kalkınabilmek tabii ki ekonominin büyümesi ile istihdam yaratabilmek hepimizin temennisidir” şeklinde konuştu.

Devlette çalışanların sorumlulukları olduğunu ve en iyi hizmet vermesi gerektiğini belirten Tatar, devlete sahip çıkma adına ise herkesin görevini en iyi şekilde yapmak durumunda olduğunu kaydetti.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da Toplu iş sözleşmelerinin henüz imzalanmadığını, seçim yasaklarının yaklaştığını hatırlattı ve Başbakan’ın konu ile ilgili adım atmasını istedi.

Serdaroğlu, “toplu iş sözleşmelerinin aynı şekilde devamından yanayız. Toplu iş sözleşmemize, hiçbir şekilde geçmişten ileriye götürecek herhangi bir ek menfaat koymadık. Çalışma barışının bozulmaması adına bunun aynı şekilde devamından yanayız” dedi.

Serdaroğlu, bazı kesimlerin kendilerini siyasete çekmeye çalıştığını ancak buna yanaşmadıklarını kaydetti.

Serdaroğlu, “Bugün başbakanlık önünde bir çadır kurulduysa bu tamamen asgari ücretlinin geçinemeyecek durumda olmasıdır. Yapılan artışı az gördüğümüzden dolayı kurulmuştur. Şahsınıza yönelik herhangi bir şey asla ve asla yoktur. Başbakanımız olarak iyi niyetinizi biliyoruz. Arzumuz önümüzdeki günlerde bir çalışma daha yapıp asgari ücreti daha iyi bir noktaya getirmesi” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da Asgari ücrete itiraz olduğunu hatırlattı.

Tatar, “Mutlaka bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Asgari müştereklerde her iki tarafın da beklentilerini dikkate alarak bir yolunun bulunacağını düşünüyorum. Görüşlerinizi dikkate alarak kabul edilir bir noktaya çekmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.