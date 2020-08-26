Tatar: Maraş için çalışmalar hızla devam ediyor

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın açılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “ Kısa zamanda açılacaktır” dedi.

A Haber Canlı Yayını’na katılan Tatar, Kapalı Maraş’ın açılma sürecini anlatırken, “ KKTC yönetimi altında iade diyoruz. BM Kararlarının aksini söylemiyoruz” diye konuştu

Maraş’ta Vakıf Mallarına işaret eden Tatar, “haklarımıza halel gelmeksizin çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye ekledi.

Maraş’ı iade söz konusu değil

Maraş’ta eski hak sahiplerine ve yatırımcılara iadenin sözkonusu olduğunu aktaran Tatar, “İsteyen kullanır isteyen satar. Burasının açılması bölgenin gelişmesine ve KKTC ekonomisine önemli katkısı olacaktır” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın bölgesel gelişmelere daha fazla seyirci kalamayacağına vurgu yapan Tatar, Türkiye ile birlikte proaktif siyasetin parçası olmak gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs’ta Rumların anlaşma için hiçbir zaman ileri bir adım atmadığına işaret eden Tatar, “Rumlarla anlaşma hayalin ötesinde… Sayın Akıncı 3 ayda çözeceğim demişti. Ne oldu? Harita verdi, garantileri tartışmaya açtı, karşılığında dönüşümlü başkanlığı dahi alamadı. Büyük tavizler vermiştir ama bizim için yok hükmündedir. Türkiye’in etkin ve fiili garantisinden asla taviz vermeyiz” dedi.

Türkiye’nin gücü ile aynı paralelde, Kıbrıs’ta yeni gelişmelere bakmak gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın üniter bir yapıya mahkum etmeyeceklerini kaydetti.

“Biz burada bunun mücadelesini veriyoruz. AB ve dış güçlerden destekli büyük, kara propagandalara karşı mücadele ediyoruz” diyen Tatar, “Kıbrıs artık çok değerli bir çoğrafyanın parçasıdır. Türkiye ile haklarımızdan vazgeçmeyiz. Devletimizin çatısı altında huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı ile ilgili Tatar, yoğun bir hazırlîk içinde, doğru siyaseti yürüterek çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Siyasi rakipleri içinde Akıncı’nın federal çözüm dışında alternatif ortaya koymadığına işaret eden Tatar, kazandıkları takdirde, seçimden sonra müzakere süreci başlaması halinde, federasyon yanında iki devleti de konuşmak gerekeceğini vurguladı.