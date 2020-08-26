Türkiye

Erdoğan: Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz

26 Ağustos 2020
Recep tayyip Erdoğan

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin önemli mesajlar veren ve Yunanistan’ı da sert sözlerle uyaran TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz” dedi.


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