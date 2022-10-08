Tatar: Maraş açılımı ile Kıbrıs’ta eski dönem kapanmıştır ve artık yeni bir dönem başlamıştır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın açılmasının ikinci yıl dönümünde BRT’ye değerlendirmelerde bulundu. “Maraş açılımı ile Kıbrıs’ta eski dönem kapanmıştır ve artık yeni bir dönem başlamıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın açılmasının ikinci yıl dönümünde BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maraş’ı açmanın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın bir özlemi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Maraş’ı açtıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk halkı üzerinde bulunan zulüm niteliğindeki ambargoların kaldırılması ve KKTC’nin tanınması çağrısında bulunmasının, yeni siyasetin güçlendiğini gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, artık Kıbrıs’ta federal temelde bir ortaklığın olamayacağını belirtti.

“Maraş açılımı, iki devletli siyasetin bir adımıdır”

Maraş açılımı ile Kıbrıs’ta eski dönemin kapandığını ve yeni bir dönemin başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu yeni dönemde Maraş açılımı ile iki devletli çözüm siyasetinin uyum içinde olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının Kıbrıs Türk halkının geç kalınmış, iki devletli siyasetin bir adımı olduğunu dile getirerek Kıbrıs Türk halkının, kendi devleti olan KKTC’nin tanınmasını sağlama hedefinde olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Metin Feyzioğlu’nu da tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Feyzioğlu’nun Maraş açılımına katkısının büyük olduğunun” altını çizdi.

Maraş’ı, pandemiye rağmen bugüne kadar 750 binin üstünde insanın ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ı hayalet kentten, deniziyle kültürüyle ziyaret edilebilecek bir şehre dönüştürdüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Maraş’taki malları için KKTC’nin etkin bir iç hukuk yolu olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurması gerektiğinin altını çizerek şu ana kadar komisyona 500’e yakın Rum’un başvurduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar; “Uluslararası hukuka ters düşmemek adına, buradaki Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden herkesin hakkını ve hukukunu arayabileceği yönünde çağrıda bulunuyoruz. Şu anda 500’e yakın başvuru var. İnşallah zaman içinde TMK bütün süreci yöneterek adalet ve hukuka göre düzenlemeler yapacaktır. İadeyi alanlar da gelip malına, mülküne kavuşabilir. Ancak EVKAF’ın hakkını ve hukukunu da hiçbir zaman unutmamak gerekir. O çerçevede yeni düzenlemelerle burada birtakım yenilikler göreceğiz” dedi.

Gazimağusa Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nden, Maraş’taki açılım süreci ve bölgedeki düzenlemelere destek veren herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımındaki bir sonraki adımın, bazı kamu binalarının bölgede hizmete açılması olabileceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “KKTC’ye İHA ve SİHA’ları konuşlandırdık” ifadelerini de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Geçitkale Havalimanı’nın kendi Başbakanlığı döneminde askere devredildiğini, şimdi ise daha da etkin hale gelmesinin doğal olduğunu ifade ederek; “Biz Türk askerinin adada bulunmasını caydırıcı bir güç olarak görüyoruz, barışın devam etmesinden yanayız. 1974 Barış Harekâtı’nın sloganı da buydu ve o günden bu yana adada kimsenin burnu kanamadı” dedi.