Tatar: Koronavirüs’te pik noktası 7 Şubat’ta yaşanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu akşam BRT ekranlarında soruları yanıtlıyor..

Ülkedeki salgın sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık danışmanlarından Koronavirüsün ülkede 7 Şubat’ta ‘pik’ yapabileceği yönünde görüş aldığını ifade etti.

“7 Şubat’tan sonra vakaların yavaş yavaş azalacağı ifade edildi” diyen Tatar, her türlü tedbire rağmen, Kıbrıs’ın güneyinden vakaların adanın kuzeye sızdığını söyledi.

Kıbrıs’ın güneyinde Christmas döneminde vakaların zirve yaptığını söyleyen Tatar, “Vakalar binlere dayanmıştı… Ardından kapanmaya gittiler. Güneyde vakalar azalmaya başladı. Bu bizim için de sevindiricidir” diye konuştu.

Tatar, hastalığın düşüşe geçebilmesi için hükümetin koyduğu kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Tatar, “Daha fazla test yapıldığı için vakalardaki artış gözüktü” dedi. Covid-19 vakalarındaki artışı değerlendiren Tatar, test sayılarında ciddi bir artış olduğunu KKTC’de bugün 5 bine yakın test yapıldığını söyledi.

Tatar “Bugün artan sayı daha fazla test yapılmasına bağlıdır. Daha fazla test konusu önemlidir. Daha süratle yapılabilecek testler vardır. Covid-19 vakalarını tespit edip, izole altına almak çok önemlidir” dedi.