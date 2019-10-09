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Tatar: Kıbrıs Türk Halkı daima olduğu gibi Türkiyemizin yanındadır

9 Ekim 2019

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin başlattığı “Barış Pınarı” askeri harekatı hakkında açıklamada bulundu.

Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı daima olduğu gibi Türkiyemizin yanındadır” dedi.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehditini ortadan kaldırmak , Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği “ Barış Pınarı” askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk Halkı daima olduğu gibi Türkiyemizin yanındadır. Dualarımız mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah , Türkiyemizin yardımcısı olsun.”

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