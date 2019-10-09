Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin başlattığı “Barış Pınarı” askeri harekatı hakkında açıklamada bulundu.

Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı daima olduğu gibi Türkiyemizin yanındadır” dedi.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehditini ortadan kaldırmak , Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği “ Barış Pınarı” askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk Halkı daima olduğu gibi Türkiyemizin yanındadır. Dualarımız mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah , Türkiyemizin yardımcısı olsun.”