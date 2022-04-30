Tatar İngiltere ziyaretinin ertelenmesiyle ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 Mayıs’ta gerçekleştirmeyi planladığı İngiltere ziyaretini, hükümetin güvenoyu noktasında yaşanan gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, daveti geçen yıl yapılan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelenen ve büyük önem addettiği ziyareti uygun bir zamanda gerçekleştirmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Programı ve daveti geçtiğimiz yıl yapılan lakin artan Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelenen İngiltere ziyaretimin, hükümetin güvenoyu alması noktasında yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği, KKTC Londra Temsilciliği’ne bu sabah bildirilmiştir.

Üst düzey birçok etkinliğe katılarak politik son gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde ve temaslarda bulunmayı planladığım bu ziyaretin ertelenerek çok değer verdiğim İngiltere’deki Türk toplumuyla buluşamayacak olmaktan duyduğum üzüntüyü öncelikle belirtmek istiyorum.

Program içerisinde, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi temsilci ve üyeleriyle buluşarak Vakıflar İdaresi’ne ait olan ve yenilenerek toplumumuza kazandırılan binayla Ticaret Odası Londra Ofisi’nin açılışını gerçekleştireceğim, Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek I. Cumhurbaşkanlığı Kupası futbol karşılaşmasını izleyerek başarılı takım ve sporculara ödüllerini takdim edeceğim, Cambridge Üniversitesi ve ayrıca King’s College London Turkish Society tarafından düzenlenecek konferansta konuşmacı olarak yer aldığım ve büyük önem addettiğim bu ziyareti, uygun bir zamanda gerçekleştirmek arzusundayım.

Bu duygu ve düşüncelerle Londra’da yaşayan Türk toplumunun her bir ferdine en içten saygı ve selamlarımı gönderiyor, Ramazan bayramlarını bir kez daha kutlayarak, esenlikler diliyorum.”