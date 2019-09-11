Tatar: İhtiyat Sandığı Dairesi 1 milyar TL üzerinde fon kapasitesine sahip

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da eşlik ettiği Başbakan Ersin Tatar, dairedeki tüm odaları gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, ülkenin en önemli kurumlarından birisi olan İhtiyat Sandığı Dairesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tatar, ülke ekonomisine yön veren İhtiyat Sandığı Dairesi’nin Bir milyar TL üzerinde bir fon kapasitesine sahip olduğunu da belirterek, yatırımcıların geleceğinin teminat altına alınabilmesi adına her zaman iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yatırımların düzenli olması, yatırımcıların da emekliye çıktıktan sonra bundan rahatça nemalanmasının önemine değinen Tatar, dairede sürdürülebilir bir yapının sağlanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, böylesi büyük bir kapasiteye sahip kurumun en büyük eksiğinin ise bina olduğunu belirterek, yakın bir zamanda yeni bina projesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni bir bina ile özverili personelin çalışma koşullarının iyileştirilebileceğine dikkat çeken Tatar, bu konuda İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçyürek ve müdür Erman Yaylalı ile görüşeceğini söyledi.

(BRT)