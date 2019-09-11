EkonomiManşet

Tatar: İhtiyat Sandığı Dairesi 1 milyar TL üzerinde fon kapasitesine sahip

Başbakan Ersin Tatar, İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret etti

11 Eylül 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da eşlik ettiği Başbakan Ersin Tatar, dairedeki tüm odaları gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, ülkenin en önemli kurumlarından birisi olan İhtiyat Sandığı Dairesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tatar, ülke ekonomisine yön veren İhtiyat Sandığı Dairesi’nin Bir milyar TL üzerinde bir fon kapasitesine sahip olduğunu da belirterek, yatırımcıların geleceğinin teminat altına alınabilmesi adına her zaman iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yatırımların düzenli olması, yatırımcıların da emekliye çıktıktan sonra bundan rahatça nemalanmasının önemine değinen Tatar, dairede sürdürülebilir bir yapının sağlanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, böylesi büyük bir kapasiteye sahip kurumun en büyük eksiğinin ise bina olduğunu belirterek, yakın bir zamanda yeni bina projesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni bir bina ile özverili personelin çalışma koşullarının iyileştirilebileceğine dikkat çeken Tatar, bu konuda İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçyürek ve müdür Erman Yaylalı ile görüşeceğini söyledi.

(BRT)
Etiketler

İlgili Makaleler

elektrik-kesintisi

Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

11 Eylül 2019

Polis sürücüleri uyardı

11 Eylül 2019
Meteoroloji Dairesi’nden kötü

Sıcak hava etkisini sürdürecek

11 Eylül 2019

Creditwest Bank’ın rating notu açıklandı

11 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı