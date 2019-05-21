Tatar: Halka layıkıyla hizmet vermek için çalışacağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “yeni hükümet KKTC’ye hayırlı olsun” diyerek, halka layıkıyla hizmet vermek için çalışacaklarını belirtti.

Tatar, “yapacağımız çalışmalarla KKTC halkına daha fazla esenlik, refah ve mutluluk getirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Ersin Tatar, Halkın Partisi ile hükümet protokolünün yarın imzalanacağını, ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kabineye onay vermesi ardından hükümet programının Perşembe günü Mecliste okunarak, yeni hükümetin iş başı yapacağını belirten Tatar, yeni hükümetin KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar, son bir haftadır yaptıkları çalışmaların hayırlı bir sona geldiğini belirterek, sonucun KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu.

UBP Parti Meclisi, bu akşam yaptığı ve yaklaşık 40 dakika süren toplantı sonrasında Halkın Partisi ile koalisyon hükümeti kurulmasını oy birliği ile onayladı.

Tatar, parti meclisi toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, hükümetin istifası ardından bir hafta önce hükümeti kurma görevini aldığını anımsatarak, bir haftalık süre içinde HP ile yapılan toplantılarda temel prensipler üzerinde anlaşıldıktan sonra, dairelerin ve kurum kuruluşların dağılımı gibi konularının ele alındığını aktardı.

YARIN 11.00’DE YENİ KABİNE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA SUNULACAK

Tatar, bu akşam da parti meclisinden uzlaşılan konulara oy birliği çıktığını, yarın sabah Meclis Mavi Salonu’nda hükümet protokolü imzalanacağını, saat 11.00’de de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kabineyi sunacaklarını kaydetti.

İçinde bulunulan ekonomik ortamda bu işi fazla uzatmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Tatar, bir hafta içinde yeni bir hükümetin KKTC’ye hizmet etmek için ortaya çıktığını söyledi.

Halka layıkıyla hizmet vermek için çalışacaklarını belirten Tatar, bölgede yaşanan gerginliklere, sondaj gemilerinin arama çalışmalarına da değindi.

“UYUMLU VE İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET”

KKTC’de uyumlu ve istikrarlı bir hükümetin iş başı yapmasının önemine işaret eden Tatar, bunun hem KKTC, hem de bölgedeki meseleler bakımından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:

“Biz bunun için çalışıyoruz, yapacağımız çalışmalarla KKTC halkına daha fazla esenlik, refah ve mutluluk getirebileceğimize inanıyorum. Bunların olabilmesi için güvenli bir ortam, istikrarlı bir hükümet ve gerçekten hem Kıbrıs konusunda, hem de ekonomik meselelerde birbiriyle uyumlu çalışan koalisyon ortaklığı lazım. Bunu yapabileceğimizi gördük. Dolayısıyla bu uyumlu çalışmanın bir sonucu olarak hizmet verebileceğimiz düşüncesi içindeyiz.”

Ülkede bir çok sıkıntı bulunduğuna işaret eden Ersin Tatar, bir çok yapılacak iş olduğunu bunların hızla yapılması gerektiğini, hatta yaz aylarında Cumhuriyet Meclisi’nin çalışabilmesini sağlayacak bir anlayış içinde olduklarını vurguladı.

“Çalışma azmimiz, inancımız ve KKTC sevgimiz bütün bu ortamı yaratmıştır” şeklinde konuşan Tatar, “bize düşen görev bu inançla ve azimle insanımıza hizmet etmektir” dedi.

“HÜKÜMETİN YAPMASI GEREKEN ZAM, YENİ HÜKÜMETE BIRAKILDI”

Konuşması sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ersin Tatar, akaryakıt zammı konusunda dün Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendisini arayarak, diğer hükümet yetkililerine ulaşmasını çünkü akaryakıt zammı yapılması gerektiğini, bu zam yapılmazsa 15 günde hazinenin 2 milyon TL zarara uğrayacağını söylediğini aktardı.

Kendisinin de hem HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı, hem de diğer hükümet yetkililerini aradığını, ancak bu zammın yapılmadığını ifade eden Tatar, “Bize bir hediye bırakmak istediler. Şu anda bu hükümetin yapması gereken bir zammı yeni hükümete bırakmış durumdadırlar” dedi.

“YAPILACAK İLK İŞ EKONOMİK PROTOKOLÜN İMZALANMASI”

Başka bir soru üzerine ise Ersin Tatar, göreve gelir gelmez yapılacak ilk işin Türkiye’yle ekonomik protokolün imzalanması olduğuna işaret ederek, o protokole bağlı olarak bir takım kaynakların KKTC’ye akışının önemli olduğunu söyledi.

Bütün bakanlıklarda, her kurum kuruluşta bir fotoğraf çekilmesi gerektiğini ifade eden UBP Genel Başkanı Tatar, başta protokol olmak üzere diğer hususlara süratle geçmek gerektiği kaydetti.

Tatar, ekonomik protokolün 1 ay içinde imzalanması gerektiği düşüncesini dile getirerek, ilk Bakanlar Kurulu’nun Perşembe günü öğleden sonra toplanacağını sözlerine ekledi.