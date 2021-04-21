Tatar: Gönül rahatlığı ile Cenevre’ye gideceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplantısını yapan Bakanlar Kurulu tamamlandı.

Tatar, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Pazartesi günü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin, çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu yineleyerek, bu görüşü Bakanlar Kurulu’nda da paylaştıklarını söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AB, BM ve garantör ülkeler dahil görüşmediğimiz kalmadı” diyen Tatar, iki devletlilik temelinde anlaşma olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“Türkiye arkamızda” ifadelerini kullanan Tatar, gönül rahatlığı ile Cenevre’ye gideceklerini söyledi.