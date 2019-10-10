Tatar: Gelişim için büyük kapasitelere sahibiz

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının ciddi potansiyellere sahip bir halk olduğunu ancak dünyadan tecritle karşı karşıya kaldığını belirterek, mevcut durumun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile bağdaşmadığını vurguladı.

Tatar, “Tecrit kalksa ve ülkeye direkt uçuşlar başlasa herşey farklı olur. Gelişim için büyük kapasitelere sahibiz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayabilecek ekonomik planlamaya geçiş için hazırladığı “Vizyon 2035” projesi ilk toplantıyla başladı.

Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da katılarak konuşma yaptığı toplantıda 80’in üzerinde paydaş kurum temsilcisi de hazır bulundu.

Toplantının açılışında ilk konuşmayı yapan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Vizyon 2035 Projesi’nin temel hedefinin, büyüme amaçlı ve eşit dağılımlı bir plan hazırlamak olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Vizyon 2035’in amacının istikrarlı ve planlı bir ekonomik büyümeyi sağlamak olduğunu ifade etti.

“Ekonomik kalkınma odaklı stratejileri belirleyeceğiz, önümüzdeki 15 yıl içindeki hedefimiz kalkınma ile ekonomimizi güçlendirmektir” diyen Taçoy, ilk kez ekonomik büyüme için ortaya ölçülebilir hedefler konulduğunun altını çizdi.

Temel hedeflerinin Kıbrıs Türk Halkını ekonomik anlamda ilerletmek olduğuna işaret eden Taçoy, özellikle 2020 yılının bir fırsat yılı olabilmesi için ciddi çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Taçoy, stratejik konumdaki KKTC’nin önünde büyük fırsatlar bulunduğunu, bunlardan en önemlisinin de doğal gaz nakil güzergahı olduğunu belirten Taçoy, çıkarılacak doğal gazın mutlaka KKTC üzerinden Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya iletilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Taçoy, bu sürecin 2025 yılına kadar tamamlanması gerektiğini, kendilerinin de bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Elektrikte de mutlaka enterkonnekte sisteme ve bununla birlikte de hibrid enerjiye geçilmesinin zorunlu olduğuna dikkati çeken Taçoy, bu konu üzerinde de önemli adımlar attıklarını duyurdu.

Taçoy, ülke ekonomisine de değinirken, hedeflerinin 2020’de hayat pahalılığını tek hanelere düşürmek olduğunu belirtti.

Vizyon 2035’in açılış toplantısına katılan Başbakan Ersin Tatar da, insan odaklı mesajlar verdiği konuşmasında, ülkenin en büyük kazancının girişimci ve geniş vizyonlu insan potansiyeline sahip olması olduğunu söyledi.

Hükümetlerin görevinin de doğru politikalarla bu insanları yönlendirmek olması gerektiğine işaret eden Tatar, gün geçtikçe KKTC’ye olan ilginin arttığını vurguladı.

Turizm, yüksek öğretim ve son dönemlerde sanayi sektörüne de katkıların artırıldığını hatırlatan Tatar, özellikle mobilya üretim sektörünün uluslararası ticaret noktasında gelişim gösterdiğini anlattı.

Başbakan Tatar, 2035 vizyon planlamasına da değinirken, “Ciddi bir planlama ile ileriye gideceğiz, tüm paydaşların onayı ve etkin katılımı çok önemli.. KKTC’nin bekası ve ekonomisi için birlikte çalışacağız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ciddi potansiyellere sahip bir halk olduğunu ancak dünyadan tecritle karşı karşıya olduğunu ifade eden Tatar, mevcut durumun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile bağdaşmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türkünün bir halk olarak dünyadan kabul görmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, “Tecrit kalksa ve ülkeye direkt uçuşlar başlasa herşey farklı olur. Gelişim için büyük kapasitelere sahibiz” dedi.

Çevrenin korunması ve enerji konularında da mesajlar veren Tatar, özellikle Girne’de büyük tesislerin çevreyi ve denizi kirlettiğini, bu konuda belediye ile işbirliği içerisinde ciddi tedbir üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Tatar, elektrik konusunda henüz net bir durumun ortada olmadığını ancak santrallarin çevreyi kirletmesine göz yummayacaklarını kaydetti.

Temiz ve sürdürülebilir enerji için enterkonnekte sistemin hayata geçirilmesi ve bununla birlikte temiz enerjinin de kullanılması gerektiğini dile getiren Tatar, bu hedefe doğru ilerlediklerini belirtti.