Tatar, Erdoğan’ın “Göreve Başlama Töreni’ne” katılmak üzere Ankara’ya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Göreve Başlama Töreni”ne katılmak üzere eşi Sibel Tatar ile birlikte Ankara’ya geldi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Erdoğan’ın davetlisi olarak törene katılmak amacıyla Ankara’ya geldi.

Göreve Başlama Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda yer alacak. Akşam yemeği ise Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek.