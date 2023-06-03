Tatar, Erdoğan’ın “Göreve Başlama Töreni'ne” katılmak üzere Ankara’ya geldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Haziran 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Tatar, Erdoğan’ın “Göreve Başlama Töreni’ne” katılmak üzere Ankara’ya geldi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Göreve Başlama Töreni”ne katılmak üzere  eşi Sibel Tatar ile birlikte Ankara’ya geldi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Erdoğan’ın davetlisi olarak törene katılmak amacıyla Ankara’ya geldi.


Göreve Başlama Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda yer alacak. Akşam yemeği ise Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek.

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Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarErdoğan
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