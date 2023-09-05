Tatar: Ercan Havalimanı KKTC’nin gelişmesine büyük katkı sağlayacak

Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılmasının KKTC’nin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Bu yapı ile gurur duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. Tatar’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti.

Yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, havalimanı personeli ve yolcularla da sohbet etti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC’nin prestij projelerinden biri olan Ercan Havalimanı’na Cumhurbaşkanı Tatar’ı davet ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, yüklenici firma yetkililerinden havalimanındaki son durumla ilgili bilgi aldığını ifade eden Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, havalimanını gezerek, yerinde incelemelerde bulunacağını söyledi.

-“Eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir uğraş halindeyiz”

Ercan Havalimanı’nın her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Arıklı, normalde bu tip havalimanlarının açıldıktan sonra en az 5-6 ay eksikliklerin giderilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Arıklı, bu zamanı daha da kısaltmak için yoğun bir uğraş halinde olduklarını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nın devasa bir havalimanı olması nedeniyle elbette birtakım eksikliklerin olacağını kaydeden Erhan Arıklı, bu eksikliklerin yolcu güvenliği, yolcu konforunu etkilemeyecek eksikliklerin olmasına dikkat ettiklerini kaydetti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin, 20 Temmuz günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin katılımıyla açıldığını hatırlattı. Yeni terminal binasında o günden bugüne çok tecrübeler ve bazı sıkıntılar yaşandığını ifade eden Tatar, bunların bazı endişelere neden olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün aldığı bilgiler doğrultusunda büyük ölçüde bazı sıkıntıların yaşanmasının normal olduğunu ve bunların aşılmakta olduğunu ifade etti.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yüklenici firma, KKTC ve TC’nin kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla muazzam bir havalimanı yapıldığını belirtti.

Ercan Havalimanı eski terminal binasının ülkeye uzun yıllar hizmet verdiğine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, dönemin Ulaştırma Bakanı Salih Miroğlu’nu ve emeği geçenleri andı.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pisti için ihaleye çıkıldığında kendisinin Maliye Bakanı, İrsen Küçük’ün Başbakan, Ersan Saner’in ise Ulaştırma Bakanı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemde de çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılışının bazı sebepler nedeniyle geciktiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin de açılışı etkilediğini ifade etti. Tatar, Ukrayna savaşı dolayısıyla dünyada birçok sıkıntı yaşandığını da dile getirdi.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası gibi bir eserin Doğu Akdeniz’in çoğu ülkesinde ve Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nın büyüklüğü ve kapasitesinin, Türkiye Cumhuriyeti sıralamasında dördüncü sırada olduğunu kaydetti.

Günlük siyasette çok şeyler konuşulduğunu ve hala tartışıldığını ifade eden Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binasının, ilerleyen süreçte tam randımanlı, verimli bir şekilde ülkeye hizmet etmesini temenni etti.

-“Ercan Havalimanı dışa açılan bir pencere…”

“Ercan Havalimanı dışa açılan bir pencere…” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turist sayısının arttığını ve aldığı bilgiye göre pandemi öncesi rakamlara ulaşıldığını söyledi. Ercan Havalimanı eski terminal binasının yolcu kapasitesinin yılda 2 buçuk milyon olmasına rağmen yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşandığını anlatan Tatar, pandemi öncesi gidiş-geliş 4 milyon yolcu kapasitesinin yakalandığını belirtti. Şu anda pandemi öncesi rakamlara ulaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bir sene sonra hedefin 4 buçuk milyon olduğunu kaydetti.

Yeni terminal binası ile birlikte yolcu artışındaki trendin doğal olarak gerçekleşeceğini ifade eden Tatar, uçak şirketlerinin şimdiden daha fazla sefer düzenleyebilmek için plan ve program yaptığını söyledi. Ekonomiler ve sektörlerin böyle yönetildiğine işaret eden Tatar, kapasite varsa kapasitesinin daha randımanlı çalışması için arz ve talebin düzenlendiğini söyledi.

Başbakan Üstel’in Londra ziyaretine de değinen Tatar, İngiltere’den ek seferler düzenlenmesinin gündeme geldiğini ve ek seferlerle potansiyelin daha randımanlı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açılıştan sonra son durumun ne olduğunu öğrenmek için yeni terminal binasını ziyaret ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Benim görevim bütün bunları izleyerek, değerlendirerek ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare etmek” dedi.

Uçakların yoğun olarak iniş-kalkış yaptığı zamanlarda bazı muhaceret sıkıntıları olduğunu ve kuyruklar oluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tedbirlerin alınması ve sıkıntının en aza indirilmesi için ne gerekirse yapılacağını vurguladı.

Gelişmiş ülkede görülebilecek bir havalimanına sahip olmanın gururu içerisinde olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir havalimanına sahip olunmasının KKTC’nin imajını ve algısını da mutlak surette değiştireceğini belirtti.

“Bu havalimanı hepimizin” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, havalimanında verilecek hizmetleri, bütün ekonomiye yansıyacak nitelikli hizmetler olarak değerlendirdi. Doğru ve nitelikli kişilerin istihdam edilmesiyle havalimanının daha da gelişmesinin önemini belirten Tatar, “KKTC’yi dünyaya açan, dünyayla bağlantısını gerçekleştiren nitelikli bir havalimanı…” diye konuştu.

KKTC’ye direkt uçuş olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Çünkü Güney Kıbrıs esas otorite benim diyor. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayı ile direkt uçuşlar olabilir’ şeklinde bir siyasi sıkıntı yaşıyoruz. Yıllar itibarıyla bu devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti bizim dışa açılan penceremizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün bunlara göğüs gerdiğini kaydederek, Türkiye’den uçak bağlantıları ile her yerden Ercan Havalimanı’na ulaşılabildiğini belirtti. İlerleyen süreçte bunun daha da gelişeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerde direkt uçuş olmasına rağmen ulaşımın çok daha zor, Türkiye üzerinden ise çok daha kolay olduğunu anlattı.

İstanbul’un yeni havalimanının, Avrupa’nın çoğu havalimanına rakip olduğunu, hatta çoğunu geride bıraktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi bir havalimanından Ercan’a bir saatlik uçuşun büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılmasının KKTC’nin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu yapı ile gurur duyuyorum” dedi.

Orta vadede yeni terminal binasının tam randımanlı çalışmasının en büyük temennisi ve dileği olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin en önemli yatırımlarından bir tanesi olduğunu belirterek, havalimanının yakın gelecekte sıkıntı yaşamadan hizmet vermeye devam etmesini diledi.