Kıbrıs

Tatar: “Doğrudan gelir desteği açıklanmalı”

17 Mart 2019
ersin-tatar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hükümeti, çiftçiyi daha fazla mağdur etmeden 2018-2019 üretim dönemi için doğrudan gelir desteği olarak çiftçi ve narenciye üreticisine verilecek destek miktarının dönüm başına ne olacağını” açıklamaya davet etti

Ersin Tatar yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“4’lü koalisyon hükümetinin tüm sektörlerle zararı devam ediyor. Kıbrıs Türk çiftçi ve narenciye üreticisi için büyük önem taşıyan 2018-2019 üretim dönemi doğrudan gelir desteği miktarı normalde üretim dönemi öncesi açıklanması gerekirken aradan 5 ay geçmesine rağmen henüz açıklanmamıştır. Çiftçimiz, narenciye üreticimiz bundan önceki yıllar gibi bu miktarların ne olduğunu bilmek istiyor. Çiftçimizin nerdeyse bu yılki hasada başlayacak olmasına rağmen bu miktarı bilememesi, hükümetin bir türlü miktarı açıklamaması büyük bir eksiklik ve sıkıntı kaynağıdır. Çiftçilerimiz sürekli bize başvurmakta ve hükümetin dönüm başına vereceği destek miktarını bir an önce açıklaması için gerek baskıyı hükümet üzerinde kurmamızı talep etmektedirler. UBP olarak çiftçimizin yanındayız ve konunun yakın takipçisiyiz.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu’nun 23 Ekim 2018 tarihinde aldığı bir kararla Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi’nden 6 milyon 800 bin TL’lik bir miktar karşılıksız olarak gübre alımı için Kooperatif Levazım şirketine yatırılmıştır. Yani diğer gübre bayileri hiç düşünülmeden çiftçinin parası sermaye olsun diye Kooperatif Levazım Şirketi’ne aktarıldı.
Ancak aradan 4 buçuk ay geçmesine rağmen henüz bir mahsuplaşma söz konusu değildir. Bu olay Rekabet Yasası’na aykırı olduğu kadar henüz mahsuplaşmanın yapılmaması ve devletin çiftçi için ayırdığı paranın akıbetinin meçhul olması dolayısı ile idari yönden de hatalıdır.”

Etiketler


İlgili Makaleler

en-fazla-yağış

Esentepe’ye 20 kilogram yağış düştü

17 Mart 2019

Cezaevi Müdürlüğü’nden grevle ilgili açıklama

17 Mart 2019

Polis, Naim’İn katil zanlısı olarak Ali Hassan’ın da arandığını açıkladı

17 Mart 2019
MECLİS

Meclis yarın toplanacak

17 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı