Tatar Çavuşoğlu görüşmesi tamamlandı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü..

Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakere sürecinin başlanması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin Kıbrıs Türkünün egemenlik haklarının ihlalini amaçladığı güven yaratıcı önerilerini kabul etmenin mümkün olmadığına işaret ederek, Türk tarafının iki devletin işbirliğini öngören önerileri yakın zamanda sunacağını belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yeni müzakerelerin başlaması için ve başarılı olması için Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ve eşit statüsünün tescil edilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Müzakere olacaksa, 2 toplum değil, 2 devlet arasında olacak” dedi.

Rum liderin sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve amacın müzakere sürecini sulandırmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Türk tarafı önümüzdeki günlerde işbirliği önerileri sunacak. Rumlar samimiyse bunu dikkate alırlar” şeklinde devam etti.

Maraş ile ilgili gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve açılım çerçevesinde atılan adımların uluslararası hukuka aykırı olmadığını belirtti.