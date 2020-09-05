Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı

Ülkede artan yerel vakalarla birlikte, Başbakan Tatar’ın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdığı, şu sıralar devam eden toplantının ardından, pandemi ile mücadele noktasında radikal kararların alınacağı öğrenildi

Başbakan Ersin Tatar, ülkede Koronavirüs (Covid-19) vakalarında, beklenenin üzerinde artış olması ve yerel bulaşında ciddi şekilde artması neticesinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil olarak toplantıya çağırdı. Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantının şu sıralar devam ettiği öğrenilirken, toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra kabineden de bazı bakanların katıldığı öğrenildi.

Toplantı sonucunda, Covid-19 salgınıyla ile ilgili radikal kararların alınmasının beklendiği ifade ediliyor.

Radikal kararların alınması bekleniyor.