Tatar: Bizim Cenevre’de yaptıklarımız bir dönüm noktasıdır

Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 Kıbrıs konferansı bugün sona erdi.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve müzakere heyeti bu akşam KKTC’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ecan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

Tatar , “Cenevre’de tarihi bir adım attık. Cenevre’deki çıkışımız dönüm noktasıdır” dedi.

Tatar, Cenevre’de Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde savunduklarını ve çok iyi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, kendisi ile birlikte mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti ve müzakere heyetine teşekkür etti.

Eşitlik temeli sağlanmadan şu andaki statüko ile bir anlaşmaya varılamayacağını Cenevre’deki toplantılarda anlattıklarını dile getiren Tatar, Cenevre’de tarihi bir toplantıda yer aldığına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı bir çok zorluktan geçerek KKTC devletini kurduğunu ve şimdi bir anlaşma için kimsenin KKTC’den vazgeçimesini beklememesi gerektiğini vurguladı.

Cenevre’de yeni fikirleri ifade edebilmek ve anlatabilmek için kendilerine fırsat veren BM Genel Seketerine de teşekkür eden Tatar, “Cenevre’deki sunumum ve ortaya getirdiğimiz fikirlerimiz dünya basınında yer aldı. Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün yıllardır mağdur edildiğini dünyaya anlatma fırsatı bulduk” dedi.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının kendi egemenlik hakları ile devletine sahip çıktığını dile getiren Tatar, kendi devletine kavuşan bir halkın haklarını Cenevre’de anlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

“Benim kavgam, Kıbrıs Türk halkının haklarına ve menfaatlerine sahip çıkmaktır ve Cenevre de yaptığımız çıkış bir miladdır” diyen Tatar, Kıbrıs’ta çok şeyin değiştiğini ve artık kalıcı istikrarlı bir çözümün bulunmasının şart olduğunu söyledi.