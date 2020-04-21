Tatar: Biz ne ırkçıyız, ne insanları dışlarız, ama fonlarımız, kaynaklarımız belli

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün mecliste görüşülen konuları, korona virüsle mücadelede alınan tedbirleri ve görüşlerini takipçilerine aktardı. Tatar, “KKTC COVID-19 SÜRECİNİ ÇOK İYİ YÖNETİYOR…” başlıklı paylaşımında birlik, beraberlik mesajı verirken “Hükümetimiz COVID-19 salgınına karşı gerekli önlemleri bilimsel gerçeklere uygun olarak, sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurmak suretiyle cesurca, doğru zamanda aldı. Gelinen aşamaya bakıldığında Dünya’ya kıyasla iyi durumdayız” dedi.

İşte o açıklama ve ayrıntıları:

KKTC COVID-19 SÜRECİNİ ÇOK İYİ YÖNETİYOR…

Meclisimizde bugün COVID-19 konusunu ele alarak yapılan çalışmaları ve gelinen aşamayı hep birlikte değerlendirdik…

• COVID-19’la mücadeleye 30 milyon TL kaynak ayırdık. Gerekirse başka kaynaklar da bulacağız.

• Hükümetimiz COVID-19 salgınına karşı gerekli önlemleri bilimsel gerçeklere uygun olarak, sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurmak suretiyle cesurca, doğru zamanda aldı. Gelinen aşamaya bakıldığında Dünya’ya kıyasla iyi durumdayız.

• Alınan karar ve yapılan uygulamalar sayesinde hem kendi halkımızı hem de ülkemizde bulunan yabancıları bu salgına karşı koruyabildik.

• Kimsenin yaşamadığı, kimsenin tahmin edemediği bir süreci yaşarken doğruyu bulma adına durmaksızın çalışıyoruz.

• Bu kritik süreci yönetmek kolay olmamıştır. Halkımıza özverisinden ve gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bize göre halkımızın da desteği ile başarılı bir nokta yakalanmıştır.

• Şimdi kavga etme zamanı değildir. Söylenenleri de tavsiyeleri de aldık, almaya da devam edeceğiz. Hükümetten önce öneri ve tavsiyeleri basın aracılığı ile duyurmayı doğru bulmadık. Hükümetler demokratik yollar ile kuruluyor, buna saygı duymak gerekir.

• Hükümeti bu süreçte büyük bir sorumluluk bilinci ile hareket ederek uyum içinde çalışmıştır ve çalışmaya da devam etmektedir. Bakanlar Kurulumuz çok sık yaptığı ve şimdilerde de internet ortamında da sürdürdüğü toplantılarda aldığı kararlarla ülkeyi bugünkü noktaya getirmiştir.

• 1500 civarında insanımızı charter seferlerle ülkeye getirdik, halen 400 kişi karantinada. Ciddi sorumluluk gerektiren yorucu süreçler yaşanıyor. Ortadaki başarı alınan kararlara bağlı olduğu kadar, başta sağlık personelimiz ile diğer çalışanlarımıza ve kararlarımıza uyum gösteren halkımıza, yani KKTC’ye aittir.

• Artık hızlı testler yanında PCR testlerinin çoğaltılması gerekiyor. Bu konuda gereken hazırlıklar yapılmaktadır.

• Daha çok test yapılabilmesi kapasiteye bağlıdır. Elimizde 5 bine yakıt kit var. Sağlık çalışanlarımız sabahlara kadar büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyor. Beyaz önlüklü kahramanlarımızı kutluyorum.

• Hayatımızı korona öncesi ve sonrası diye düşünmek gerekiyor. Artık insanların maske takmak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymak gibi gereklilikleri var.

• Halkımızın COVID-19 ile ilgili doğru bilgilere ulaşması ve bilgilerini güncel tutması korunması için son derece gereklidir. İnsanımız duyarlı ve bilinçlidir. Bizler de bu konuda kamu spotları başta olmak üzere pek çok eğitici faaliyetin yapılmasına ön ayak oluyoruz.

• Sınır kapılarının ne zaman açılacağı, uçak seferlerinin ne zaman başlayacağını şimdiden söylemek mümkün değil. Türkiye ile birlikte bu sürecin başarıyla götürülmesinin ardından ulaşım da yeniden başlayacak.

• Bu 40 günlük süreçte yurt dışından KKTC’ye 13 bin kişi gelmiş, 45 bin kişi de ülkeden ayrılmıştır.

• Sağlık Bakanlığımızdan gelen bilgiye göre halen hastanede ve bir öğrenci yurdunda 200 yataklık pandemi tedbiri alınmış durumdadır.

• Girne’deki inşaatı yarım hastanenin tamamlanması için talimat verdim. Projenin devamı için ne gerekirse yapacağız, sağlık fonunda paramız var.

• Korona sürecini iyi yöneten KKTC’ye dıştan daha fazla ilgi olacak, yatırımlar artacaktır. Sağlığa yatırım yapılması ve kapasitenin arttırılması önceliğimizdir.

• Kimsenin maaşını kesmek istemedik, istemiyoruz. KKTC devleti bu kararı alarak siyasi iradeyi ortaya koydu. Halkımız da bize destek oldu, fedakarlık yaptı. Kesilen maaşlar geri ödenecektir.

•Bu basit bir kriz değil, süreci sosyal adalet ilkesine göre yönetebilmek adına halkımızın da desteğiyle bazı önlemler alınmıştır.

• Kamu ve özelde elzem yerler dışında pek çok yeri kapatma yönüne gittik. Doğru kararları aldığımızı düşünüyorum. Bu adımları atarken insanlarımızı hastalıktan izole etmeyi ve sağlık sistemimizin de çökmesini engellemeyi hedefledik. Şu ana kadar da başarılı olduğumuz görülüyor.

• Biz ne ırkçıyız, ne insanları dışlarız, ama fonlarımız, kaynaklarımız belli. Bu süreci yaşayarak yönetmeye devam ediyoruz.

• Sektörlerin ne zaman ve nasıl açılabileceği konusunda Bilim Kurulumuz ile ilgili bakanlıklarımız planlan ve programlar üzerinde çalışıyor.

• Borçlanmaya gitmek gerekebilir. Ama gitmeden önce önümüzü daha net görmemiz gerekiyor.

• Doğru zamanda, doğru planlamayla ve doğru rakamlarla iç borçlanmaya gidilmelidir. Hemen borçlanma güvensizlik vererek ve sistemi bozucu etki gösterir.

• Siyasi partilerle görüştük herkesin fikrini almaya çalıştık. Haklımızın geleceği için siyaseti bir kenara bıraktık, hepimizin amacı ortaktır. Zaman zaman atışmalar oldu ama bütün partilere koydukları katkılardan ötürü teşekkür ederim.

• Birlik olduk ama istisnalar olmuştur. Şimdi bana göre kavga zamanı değil birlik olma zamanıdır.