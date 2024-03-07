Tatar, Berlin’de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya’dan daha çok turist gelmesi için iş insanlarından destek beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Berlin’deki temasları çerçevesinde Türk-Alman İşverenler Birliği’nin organize ettiği toplantıda iş insanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Almanya’daki Türk iş insanlarının Alman ekonomisine yön verecek hale geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, daha fazla turist gelmesi ve ülke turizminin gelişmesi için Almanya’daki Türk iş insanlarına katkı yapmaları çağrısında bulundu.

KKTC’nin oldukça zengin bir tarihe ve doğal güzelliklere sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, haksız izolasyonlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ülkede büyük gelişim gösterildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın Şubat ayında Güney Rum kesimine yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, Annan Planı’na Rum tarafının hayır, Türk tarafının evet demesine rağmen Kıbrıs Türkü’ne ambargo uygulanmaya devam edildiğini kaydetti.

Alman Cumhurbaşkanının kendilerini de ziyaret etmesi gerektiğini, Ada’da sadece Rumların yaşamadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gerçeklerinin iyi bilinmesi, iki eşit devletin olduğunu herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

İki devletli çözüm vizyonlarından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’de Mavi Vatan’da Türkiye’nin güvenliği bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yunanistan’ın bir parçası gibi hareket ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının Osmanlı imparatorluğunun bir parçası olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın gelecekte tanınması temennisinde bulunarak, bunun gerçekleşmesi için anavatan Türkiye ile birlikte tam bir uyum içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Kıbrıs Türklerinin Annan planına “evet” dediği halde Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ambargoların devam ettiğini bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının “sıfır asker, sıfır garantörlük” istediğine işaret ederek, Türk askerinin Ada’daki varlığının ve Türkiye’nin garantörlüğünün kırmızıçizgileri olduğunu ve bundan asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC olarak Almanya ile daha yakın ilişkiler kurmak istediklerini sözlerine ekledi.