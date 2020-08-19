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Tatar: Belirsizlikler içinde ülke yönetimini sürdürüyoruz

19 Ağustos 2020
Ersin Tatar
Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar, belirsiz bir dönemden geçildiğini ancak bu süreçte istihdamın korunması için özel sektöre önemli katkılar yapıldığını söyledi.

Tatar, pandeminin ne kadar süreceğinin bilinmediğini ancak ekonomiyi korumak zorunda olduklarını da belirterek, bu yönde bazı kararlar aldıklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, Ekonomik Üst Kurulu kabulde yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinde sürdürülebilir bir yapıyı ayakta tutmak için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Pandemi dönemindeki olağanüstü koşullarda özel bir takım karar ve tedbirlerle ülkeyi yönetmek için çalıştıklarını kaydeden Başbakan Tatar, kamu yatırımlarının devam ettiğini ve sağlığın getirdiği bir takım ek külfet bulunduğuna işaret etti.

Tatar “Günde iki binden fazla test yapılıyor. Bunların bir maliyeti vardır. Bu süreçte normalleşmeyi beklerken ülkeye gelen turist sayısında hala daha eski seviyelerine gelmediğini görüyoruz. Öğrenci akışının Eylül’den sonra nasıl gelişeceğini sadece tahmin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir takım belirsizlikler içinde ülke yönetimini sürdürmekteyiz” dedi.

Dövizde yaşanan yükselişe de işaret eden Başbakan Tatar, beklenmedik dış etkenlerden KKTC ekonomisinin etkilendiğini ifade etti.

“Görevimiz umudumuzu kaybetmeden, sektörlerimizi korumak ve istihdamı sürdürebilmektir” diyen Tatar, istihdamı sürdürebilmek için özel sektöre bir takım katkılar yapıldığını hatırlattı.

KKTC Maliyesinden tüm işverenlerin Sosyal Sigorta katkısının tümünün 1 yıl boyunca ödenmesi yönünde karar üretildiğini anımsatan Tatar, 400 milyon TL civarında bir katkı sağlanacağını söyledi.

Bu rakamın KKTC bütçesinin yüzde 5 anlamına geldiğini belirten Tatar, amaçlarının istihdamın korunması olduğunu vurguladı.

Pandeminin ne kadar süreceğini kimsenin öngörmediğini kaydeden Tatar, önce sağlık diyerek, bütçeden önemli kaynakları Sağlık Bakanlığı’na aktardıklarını hatırlattı.

Tatar “Ancak ekonomiyi korumak zorundayız. Bu yüzden 1 Temmuz’dan sonra dışa açıldık. Pandemi ile ilgili bir takım vakalar olmuştur. Bulaş er ya da geç ortaya çıkacaktı. Ama ben rakamlara baktığımda karamsar değilim. Çünkü 1 Temmuz’dan bu yana dıştan gelen toplam vaka sayısı 100 civarındadır. Bunların önemli bir kısmı taburcu olmuştur. Çoğu temas dolayısıyla izole edilmiştir. Hastanede şu anda tedavisi devam eden asemptomatik noktasında yani acil bir vaka yok, 25 tane kişi vardır” dedi.

Pandemi hastanesinin yapımına başlandığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniği olarak hazır olduğunu belirten Başbakan Tatar, kapasite sorunu olmadığını vurguladı.

Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökborü, Kıbrıs Türk otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga hazır bulundu.

 


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