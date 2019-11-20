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Tatar: Başlıca amaç çocuklar için barış dolu ve adil bir dünya yaratmak olmalı

20 Kasım 2019

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, insanlığın ve tüm devletlerin başlıca amaçlarının yarının büyükleri çocuklar için barış ve adaletli bir dünya yaratmak olması gerektiğini belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajında, dünyanın önemli bir bölümünde çocukların hala, savaşların, terörizmin, açlığın, susuzluğun, yetersiz sağlık hizmetlerinin, bölünen dağılan ailelerin başlıca mağdurları olduğuna işaret etti.

Tatar, 20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanmakta olan “Dünya Çocuk Hakları Günü” üzerinde daha da önem vererek durulması gerektiğini söyledi.

Tatar açıklamasına şöyle devam etti;

“Biz yetişkinler çocukların bizlerin geleceği olduğundan hareketle üzerimize düşenleri yapmalıyız ki yarınlar daha aydınlık, daha güzel olsun. Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ifade edilenleri benimsemek bunları uygulamaya koymak bizler için bir ödevdir. Sözleşmede de ifade edildiği üzere her çocuğun ayrım gözetmeksizin yaşama, gelişme, kendisi ile ilgili süreçlere katılarak görüş bildirme ve kendi yararına uygun davranılmasını isteme hakkı vardır. Buna uymamız ve gereğini yapmamız şarttır. Bu düşüncelerle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlar, dünyanın en değerli varlıkları tüm çocuklara sevgilerimi sunarım”



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