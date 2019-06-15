Kıbrıs

Tatar: “Başarılarımızda Babaların, Emeği, Alın Teridir”

15 Haziran 2019
Başbakan Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar kaydettiği bütün gelişmelerde, başarılarda, babaların özverisi, emeğiyle alın terinin bulunduğunu vurguladı.

Tatar, “Hiç şüphesiz ki bugünümüze, yarınlarımıza da babalarımızın bilgisi, ailesine, devletine sevgisi, çalışkanlığı ivme kazandıracak, damgasını vuracaktır” dedi.

Ersin Tatar, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bir baba ve Başbakan olarak tüm babaları sevgi ve saygıyla selamlıyor, herkese ailesi ile birlikte sağlıklı mutlu günler diliyorum” ifadesini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Babalar, annelerle birlikte ailenin kurucusudur. Ailenin mutlu, huzurlu, güven içinde bulunmasında, çocukların yetiştirilmesinde, onlara sahip çıkılmasında babalarla annelerin ortak katkı ve sorumlulukları vardır.

Anneler Günü kadar Babalar Günü de değerlidir ve kutlanmasında, babaların öneminin, sorumluluğunun anımsanmasında, anımsatılmasında toplumsal olarak büyük yarar vardır.

Ailelerimizin refah ve mutluluğunu refahı yüksek ülkelerdeki ailelerin seviyesine yükseltmek, yarınların güvence altına alınması için elzemdir. Bunun için bireyin hak ve özgürlüklerini gözeten, aileyi koruyan, yücelten, çağdaş devlet yönetimi anlayışını süratle yaşama geçirmeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde, başarılarda babaların canı, emeği, alın teri vardır. Hiç şüphesiz ki bugünümüze, yarınlarımıza da babalarımızın bilgisi, ailesine, vatanına, halkına, devletine sevgisi, çalışkanlığı ivme kazandıracak, damgasını vuracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm babalarımızın Babalar Günü’nü candan kutluyor, herkese, sağlıklı, mutlu nice nice günler, yıllar diliyorum.”

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