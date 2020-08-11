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Tatar: Başarı sadece benim olmayacak

11 Ağustos 2020
Ersin Tatar

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, parti olarak, birlik ve beraberliği koruyarak, Cumhurbaşkanlığı hedefine giden yolda başarıya ulaşmak zorunda olduklarını kaydederek, “Bu başarı sadece benim değil, UBP’nin ve KKTC’nin başarısı olacak. Çünkü bu başarıyla dünyaya vereceğimiz mesaj; Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne, bağımsızlığına, hürriyetine, anavatan sevgisine ve Kıbrıs politikası bağlamında, kendi eşitliği temelinde bir anlaşma hedefine bağlılığının bir iradesi olacak” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Parti Genel Başkanı ve Başbakan Tatar UBP Girne İlçe Örgütü’nün düzenlediği etkinliğe katıldı.

Gecede ilk konuşmayı yapan UBP Milletvekili ve Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, Rum-Yunan ikilisi ve diğer şer odaklarının Doğu Akdeniz’de Türk varlığını yok etmek için uğraştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde KKTC’nin en büyük makamına milli mücadeleye ve KKTC’ye yürekten inanan UBP adayı Ersin Tatar’ı taşımak için kararlı olduklarını söyledi.

Parti Genel Sekreteri Ersan Saner de, Anavatanla işbirliği içinde çalışarak, onun desteğiyle, Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan’daki çıkarlara sahip çıkarak, KKTC’yi daha refah günlere taşıyacak aday olan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkması için tüm partililerin çalışmasını istedi.

TATAR

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da, konuşmasında,  hükümetin göreve gelmesinin ardından dünyada ve ülkede birçok olumsuzluk ve krizin yaşandığına dikkat çekerek, tüm bunlara rağmen zoru başardıklarını söyledi.

Parti olarak, birlik ve beraberliği koruyarak, Cumhurbaşkanlığı hedefine giden yolda başarıya ulaşmak zorunda olduklarını kaydeden Tatar, “Bu başarı sadece benim değil, UBP’nin ve KKTC’nin başarısı olacak. Çünkü bu başarıyla dünyaya vereceğimiz mesaj; Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne, bağımsızlığına, hürriyetine, anavatan sevgisine ve Kıbrıs politikası bağlamında, kendi eşitliği temelinde bir anlaşma hedefine bağlılığının bir iradesi olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkacak olan UBP’nin, yapılacak genel seçimde de milletvekili sayısını yükselterek, ülkenin siyasi geleceğinde söz sahibi olacağını kaydeden Tatar, kamuoyuna yansıtılan ve değişik çevrelerce kullanılan anketlerin tersine, yapılan 7-8 farklı ankette cumhurbaşkanlığı seçiminde 1’inci sıraya oturduklarını ifade etti.

Pandemiye ve yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen, sağlık ve ekonomi alanında alınan isabetli tedbirlerle sürecin başarıyla yönetildiğinin altını çizen Başbakan Tatar, “14 Mart’ta Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, halkta panik yaratan öngörülerine rağmen, hükümetin aldığı yerinde tedbirlerle ekonomik çarklar döndürülürken, aynı zamanda salgının yayılmasının da önü kesildi” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar, Dünya Sağlık Örgütü’nün ifadesiyle, KKTC’nin pandemi yönetiminde dünyada bir ilk olarak yer aldığını hatırlatarak, bu başarının sadece hükümetin çabalarıyla değil, Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve halkın duyarlılığı sayesinde kazanıldığını anlattı.

1 Temmuz’dan sonra açılma kararlarına da muhalefet edildiğini ve yeniden felaket senaryoları yazıldığını belirten Tatar, dünyada, Türkiye’de ve Güney’de vakalarda artış yaşansa da ülkede 50 vaka bulunduğunu ve bunların yarısının taburcu edildiğini, tedavisi sürenlerin ise durumlarının hafif olduğunu söyledi.

Pandemi hastanesinin bir ihtiyaç olduğunu ve birkaç ay içinde bunu tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Tatar, halkın duyarlılığına  güvendiklerini vurguladı.

İngiltere’de yaşayan ve ülkede evi olan Kıbrıslı Türklerin, 2 PCR ile ve evlerinde 7 gün izole olmaları şartıyla KKTC’ye gelmelerine izin verileceğini söyleyen Tatar, birçok kişinin bu şekilde ülkeye geleceğini ifade etti.


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