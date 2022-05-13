Tatar: Anavatan Türkiye ile ilişkilerin pekişmesi bakımından yapılan yatırımlar önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı, Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar ve GAÜ kolejleri heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akpınar ile Türkiye Cumhuriyeti’nde 8 ilde eğitim ve öğretim hayatına başlayan Girne Amerikan Üniversitesi kolejleri heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, ekonomik krizi aştıktan sonra daha çok başarılı projelere imza atılacağına inanç belirtti.

Anavatan Türkiye ile ilişkilerin pekişmesi bakımından GAÜ yetkililerinin attığı bu adımın hayırlı olmasını temenni ederek katkı koyanlara teşekkür etti.