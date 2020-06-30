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Taşucu’ndan adaya Jet Ski ile geldi

30 Haziran 2020
jet ski kaçak


Türkiye’den 27 Haziran 2020 tarihinde 27 yaşındaki Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ’ın jet ski ile KKTC’ye geldiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün Suriyeli Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ (E-27) Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde tespit edilerek yapılan sorgulamasında 27.06.2020 tarihinde 5.000 Euro Karşılığı Güney Kıbrıs Yönetimine gitmek için Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Taşucu Limanı yakınlarından isminin Ekin olduğunu bildiği erkek bir şahsın kullanımında bulunan Jet ski ile Girne yakınlarına getirilip bırakıldığı belirtildi. Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ’ın derdest emri gereği tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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