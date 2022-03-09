Taşeron işçilere 7 bin TL maaşları ödenmedi!

Ödemeleri düzgün yapılmayan, yatırımları aksayan taşeron işçilere Maliye Bakanlığı tarafından elden 7 bin TL verilecek denmesine rağmen 19 çalışan henüz maaş alamadı.

Gazetemize ulaşan Başbakanlık ve Meclis’te taşeron işçi olarak çalışan 19 kişi 6-7 aydır maaş alamadıklarını ve zor durumda olduklarını söyledi.

19 kişi adına konuşan taşeron çalışan içinde bulundukları zor durumu şu sözlerle anlattı: “İnsanlar evlerine ekmek alamaz duruma geldi. Dün bir arkadaşımızın evine haciz memurları geldi. Özel firma bizi bıraktıktan sonra Maliye’den bize 7 bin TL maaş verileceği söylense de henüz maaş alamadık. Sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarımız zaten yok. Gerçekten zor durumdayız…”