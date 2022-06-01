Taş duvar yıkıldı, araçla 6 metre derinliğe devrildi

Arapköy’de, kullandığı kepçe ile yapımı devam eden bir inşaatın taş duvarının toprak dolgusunu yapan 37 yaşındaki Mustafa KOCABAŞOĞLU, taş duvarın yıkılmasıyla aracın yaklaşık 6 metre derinliğe devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis olayı şöyle duyurdu:

“01.06.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Arapköy’de Laden Sokak üzerinde, Çatalköy’de sakin Mustafa KOCABAŞOĞLU (E-37), kullanımındaki kazıcı yükleyici araç (kepçe) ile yapımı devam eden bir inşaatın çevre taş duvarının toprak dolgusunu yaptığı sırada, taş duvarın yıkılması sonucu yaklaşık 6 metre derinliğe aracın devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir. “