Tarlayı ayılardan ‘Canavar Kurt’ koruyor

Japonya’nın Takikawa bölgesinde tarım alanları ve kırsal kesimlerde giderek daha tehlikeli hale gelen ayıları korkutmak için birçok yere Monster Wolf adlı Canavar Kurt robotu koyuldu.

Japonya’nın en kuzeyindeki Hokkaido adasındaki Takikawa’da, kırsal kesimde giderek daha tehlikeli hale gelen ayıları korkutmak için ayıları veya haşaratları algılayabilen sensörlerle donatılmış Monster Wolf adlı robot birçok tarlaya yerleştirildi.

Yerel halkın evlerine ve tarlalardaki ekinlere saldıran ayıları ve geyikleri korkutmak için Japon kasabalarında düzinelerce kırmızı gözlü “Canavar Kurt” robotu kuruldu.

Yerel haber sitesi The Mainichi’ye göre, korkutucu gözleri olan, kükreyen ve korkunç dişleri olan tüyler ürpertici robot kurt, Eylül ayından itibaren “halk ile ayılar arasındaki sürtüşmeyi sona erdirmek için” kullanılmaya başlandı.

TEHLİKEYİ SEZİNCE ULUYOR

90 cm yüksekliğinde 120 cm uzunluğundaki Canavar Kurt, bölgedeki çeşitli yerlere şimdilik 62 tane yerleştirildi. Makine üreticisi Ohta Seiki tarafından tasarlanan robot kurt, kızılötesi sensörlerle donatılmıştır ve yakınlarda bir insan olduğunu algılayabilir. Davetsiz misafirlerin hareketini algıladığında başını sallamaya başlıyor ve uluyor.

Ohta Seiki Ceo’su Yuji Ota, Canavar kurtun amacının ayılara insanlardan uzak durmaları için mesaj göndermek olduğunu belirtirken “Ayıları kaçırması için tasarımına birçok özellik dahil ettik, bu yüzden etkili olacağından eminim.” şeklinde konuştu.

İlk olarak 2016 yılında Ohta Seiki’nin Hokkaido Üniversitesi ve Tokyo Tarım Üniversitesi ile birlikte çalıştığı bir proje aracılığıyla geliştirilen Canavar Kurt, ayıların kış uykusu döneminin başladığı Kasım ayı ortasına kadar nöbet tutacak ve kaldırılacak. Daha sonra baharda tekrar kurulacak.