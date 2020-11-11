Fatma Uruk, Meksika’da 3 dünya rekoru kırmak için hazır

Serbest dalışta 23 Nisan’da dünya rekoru denemesi yapmak için gittiği Meksika’da yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi, şiddetli deprem, fırtına, sel ve ateşli humma salgını gibi birçok felaketin yaşanması nedeniyle bir türlü hayalini gerçekleştiremeyen Fatma Uruk’un denemeyi yapacağı tarih belli oldu. Uruk, 17, 18, 19 Kasım’da 3 dünya rekoru denemesi yapacak.

Serbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren ve dünya rekoru denemesi için mart ayında Meksika‘nın Valladolid kentine giden Fatma Uruk, Meksika’da yaşadığı felaketlere rağmen pes etmedi ve dünya rekoru denemesi için tarihleri netleştirdi.

17, 18, 19 Kasım’da 3 dünya rekoru denemesi yapacağını açıklayan Uruk, Meksika’da yaşadığı tüm şanssızlıklara rağmen 8 ayın sonunda dünya rekoru denemesini yapmayı başaracağı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

“17, 18, 19 KASIM’DA 3 DÜNYA REKORU KIRACAĞIM”

“Bir değil, 3 dünya rekoru kıracağım” diyen Fatma Uruk, “17, 18, 19 Kasım’da son nefesimizi rekorlar için tutup, sonrasında rahat bir nefes alacağız hep birlikte. Şimdiden 2021’deki hedeflerim için de çalışmaya başladım. Buradayken ummadığım, hayal etmediğim, içinde yaşarken beni dahi şaşırtan bir sürü olay yaşayıp, 8 ay geçirdim. Fakat bu zamanı çok iyi değerlendirdim ve evet, bir değil 3 dünya rekorunu birden kırıp, bundan sonraki hedeflerime de hazır olduğumu herkese göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“NE KASIRGAMIZ NE FIRTINAMIZ NE VİRÜSÜMÜZ NE DE İPTAL OLAN UÇUŞLARIMIZ EKSİK OLDU”

Beklediği günün geldiğine hala inanamadığını söyleyen Uruk, “Hayır, dönmeyeceğim’ dediğim gün sanki dünmüş gibi. Ben hazır olduğumda hava, hava şartları müsait olduğunda hakemler, hakemler hazır iken doping doktorları buraya bir türlü gelemedi. Ne kasırgamız ne fırtınamız ne virüsümüz, ne de iptal olan uçuşlarımız eksik oldu. Son olarak, uzakta olsam da İzmir’deki depremle sarsıldım. Ailem Seferihisar’da yaşıyor, o sabah benim için sevdiklerime ulaşana kadar geçmek bilmedi. Yakınlarım sağlıklı ve iyi fakat sonunda yine sevinemedik. Bir kez daha doğup büyüdüğüm, güzel İzmirime geçmiş olsun diyorum. İlk günkü rekor denememizde, bana dalmayı öğreten, denizi doğayı sevdiren, çocukluğum, evim, yuvam güzel İzmirimize umuyorum ki sevinçli bir haber vereceğiz” diye konuştu.

“SABİT AĞIRLIK ÇİFT PALET, SABİT AĞIRLIK MONOPALET VE DEĞİŞKEN AĞIRLIK PALETSİZ BRANŞLARINDA REKOR KIRMAK İSTİYORUM”

Hangi branşlarda dünya rekoru denemesi yapacağıyla ilgili bilgi veren Fatma Uruk, şunları kaydetti:

“Deneme yapacağım branşlardan ikisinde dünya rekorunu halihazırda Rus sporcular elinde bulunduruyor. Sabit ağırlık çift palet ve sabit ağırlık monopalet branşı. Monopalet biraz daha avantajlı çünkü dalış süreniz kısa sürüyor. Fakat ben ikisini de çift palet ile kıracağım. Çünkü bu branşta kendimi geliştirmek istiyorum. Diğer bir branş ise değişken ağırlık paletsiz. Bu branşta hiçbir ekipman desteği olmadan paletsiz olarak yüzeye ulaşıyorsunuz. Bu rekor daha önce Salda Gölümüzde Türk sporcularımız tarafından başarılı bir şekilde kırılmıştı. Şimdi ben onu bir miktar daha yukarıya taşıyacağım. Bu branşta aynı zamanda erkeklerin rekorunu da geçmeyi hedefliyorum. Son günlerdeki antrenmanlarımız gösterecek.”

“YORUCU FAKAT ÖĞRETİCİ BİR SÜREÇTİ, ÇOK TECRÜBE EDİNDİM”

Sürecin nasıl geçtiğini anlatan Fatma Uruk, kolay bir dönem olmadığını söyleyerek, “Buradaki zamanımı olabilecek en iyi şekilde değerlendirdim. Fakat kolay olmadı. Mevsimler değişti, şartlar değişti ve Meksika’da Covid-19 hiç azalmadığı için hayatımızda herhangi olumlu bir değişiklik olmadı. Başladığımız noktadayız. Hep durdum, hep yeniden başladım. Fiziken çok yoruldum. Burada geçici olarak anlaştığım antrenörüm virüsü ne yazık ki kaptı ve 3 hafta yine beklemek zorunda kaldık. Ardından yine bir kasırga ve fırtına atlattık. Bir süre sadece benimle birlikte dalacak birilerini aramakla geçti. Yani, hangi birini anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Yorucu, fakat öğretici idi. Çok tecrübe edindim. Etrafımda da bu çabayı görüp destekleyen insanlar oluştu. O nedenle hala diyebilirim ki şanslıyım. Bir şekilde tüm kazalardan ve belalardan yara almadan kurtuldum. En önemlisi, Covid-19 kapmamak için karantinama durmaksızın devam ettim ve neyse ki hiçbir rahatsızlığım yok. Denemelerime sağlıklı bir şekilde hazırım. Gerisi önemli değil” ifadelerini kullandı.

“REKOR DENEMELERİMİZ MEKSİKA’DAKİ CENOTELERDE OLACAK”

“Rekor denemelerimiz Meksika’daki cenotelerde olacak” diye sözlerini sürdüren Fatma Uruk, şöyle konuştu:

“Cenoteler, yeryüzündeki çatlak, çukur ve mağaralarda biriken tuzlu/tatlı sularla oluşan su birikintileri. Her biri ayrı derinlikte, sıcaklıkta ve güzellikte. Çok özellikli bir su ve biraz da zorlayıcı. Benim deneme yapacağım cenote de biraz da karanlık. Fakat şu anda buradaki yerel otoritelerden ancak burası için izin alabildik ve ben de orada antrenman yapıp suya kendimi alıştırdım. Aslında daha iyi şartlarda pek çok yer var fakat izinleri alamadık. Umarım seneye o da olur. Şimdi zaman eldeki imkanları değerlendirme vakti. Su, mavi, yeşil veya karanlık benim için fark etmiyor. Derin olsun ve hedeflediğimiz derecelere ulaşarak rekorlarımızı alalım kafi.”