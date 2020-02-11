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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan arpa fiyatlarında yeni indirim

11 Şubat 2020

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında yeni bir indirime gidilerek, fiyatın 1.40 TL’ye düşürülmesi için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yemlik arpa peşin satış fiyatının  1.48 TL’den 1.40TL’ye düşürülmesi yönünde öneri yapıldı. Böylece 26 günde yapılan toplam 15 kuruşluk bir indirimle arpa fiyatı, 1,55 TL’den 1,40 TL’ye düşürülmüş oldu.
Ayrıca 1 aylık vadeli arpa fiyatının 1,43 TL, 2 aylık vadeli arpa fiyatının 1,46 TL ve 3 aylık vadeli arpa fiyatının 1,49 TL şeklinde satılması için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.



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