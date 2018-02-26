Tarım Dairesi’nin üretici eğitimi bu hafta Altınova köyünde

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, üreticileri bilgilendirme çalışmalarını bu hafta Altınova’da sürdürüyor.

Tarım Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bitki koruma makineleri ve kalibrasyonuyla ilgili eğitim çarşamba günü saat 14.00’de Altınova Köyü’nde Ozan Oranlı’nın bahçesinde; saat 19.00’da Altınova Spor Klübü’nde yapılacak.