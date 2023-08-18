Tarım Dairesi’nin gıda denetim sonuçları… 2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Tarım Dairesi’nin gıda denetim sonuçları… 2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Bu haftaki analizlerde ithal ürünlerin tümü temiz çıktı

Tarım Dairesi’nin bu haftaki gıda denetimlerinde, ithal ürünlerin tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerde iki farklı üreticiye ait sultani üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanarak ürünlerin hasadı durduruldu.

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, 11-17 Ağustos döneminde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 49 ithal ürün numunesinin tümü temiz çıktı, herhangi bir üründe, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.


Yerli ürünlerde ise 15 numune analiz edildi ve 13’ü temiz çıkarken 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Yeşilyurt’tan Bülent Sakık’a ve Hüseyin Özyüksel’e ait sultani üzümlerin hasadı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Tarım Dairesi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar