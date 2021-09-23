Tarım Dairesi piyasadaki zeytinyağlarını denetledi

Tarım Dairesi müfettişleri piyasada satılan zeytinyağı markalarını denetledi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler çerçevesinde 35 adet zeytinyağı numunesi toplanarak, tağşiş analizi için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

34 zeytinyağı numunesi aslına uygun olarak saptanırken, 1 numunenin uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

“Yağ-Sal Zeytinyağı” adlı zeytinyağı markasının Ekim 2019 üretim tarihli zeytinyağlarında tağşiş saptanması nedeniyle, bu ürünler piyasadan toplatılmaya başlandı.