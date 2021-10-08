Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi 30 Eylül- 7 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Hürsen Tarım Üretim Ltd’ye ait domates ve Svs Tic. Ltd.’e ait çeri domates, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 18 numuneden 16’sının temiz olduğu tespit edildi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Zümrütköy sakinlerinden Fehime Ayhan’a ve Bostancı sakinlerinden Tezel Gürsoy’a ait narlarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analize kadar durduruldu.

İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

2 Babür Tic. Ltd. İthal elma stk Temiz

3 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz

4 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Üzüm Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma stk Temiz

10 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz

11 Hürsen Tarım Ür. İthal Domates LimitÜstü

12 Svs Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

13 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

14 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

16 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

17 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates LimitÜstü

18 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz

19 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

20 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

21 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

22 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

24 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

25 Bekir Cura İthal Domates Temiz

23 Bekir Cura İthal Domates Temiz

27 Hürsen Tarım Ür. İthal Domates Temiz

28 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

29 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz

30 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

31 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

32 Köşe Tic. Ltd. İthal Üzüm Antep Karası Temiz

33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

34 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz

35 Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz

36 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

37 Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz

38 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz

39 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma stk Temiz

40 Deftera Gıda Ltd. İthal Havuç Temiz

41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

42 Özel Kaymakamtorunlları Serhatköy Nar Temiz

43 Fehime Ayhan Zümrütköy Nar LimitÜstü

44 Hakan Buda Aydınköy Nar Temiz

45 Hayriye Karanfiloğlu Güzelyurt Nar Temiz

46 Selim Sergey Bostancı Nar Temiz

47 Ramadan Kayan Bostancı Nar Temiz

48 Tezel Gürsoy Bostancı Nar LimitÜstü

49 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Temiz

50 Ali Çam Tatlısu Salatalık Temiz

51 Hacı Çelik Tatlısu Salatalık Temiz

52 Mahmut Çil Tatlısu Salatalık Temiz

53 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Domates Temiz

54 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Salatalık Temiz

55 Mehmet Orman Alsancak Salatalık Temiz

56 Eşref Özbilgili Alsancak Marul Temiz

57 Ahmet Baydar Güngör Nar Temiz

58 Fehmi Eminel Aydınköy Nar Temiz

59 Cemal Pehlivanoğulları İnönü Bamya Temiz